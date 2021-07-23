意大利推疫苗通行證 要打針先准入餐廳戲院

意大利新冠肺炎疫情再度爆發，為遏止當地疫苗進一步惡化，意大利政府周四（22日）宣布推行疫苗通行證，民眾需出示已接種疫苗證明，才能進入指定場所包括餐廳、戲院及健身室等。

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意大利將於8月6日起推行疫苗通行證，12歲或以上民眾只要接種最少一劑新冠疫苗、持有新冠病毒檢測陰性結果，或屬新冠肺炎康復者，即可獲得疫苗通行證。所有民眾進入室內場所如健身室、游泳池、體育館、博物館、戲院及餐廳等，必須出示疫苗通行證。

意大利政府曾建議把所有公共交通工具及國內航班納入疫苗通行證計劃，但遭到聯合政府內部強烈反對而擱置。有指政府內部認為交通系統應獲豁免，以防阻礙旅遊業復甦。

意大利早於上月已推出疫苗通行證，但只限前往歐盟境內旅行，以及進入當地療養院及參與大型婚宴。

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由於意大利的新冠肺炎疫情再度爆發，單日錄得5,057宗確診個案，較上周增加超過兩倍，政府決定將疫苗通行證擴展至本地範疇。

意大利現時只有48.2%民眾已完成接種新冠疫苗，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）指摘右翼陣營呼籲民眾拒絕接種疫苗，稱「是送民眾去死」。

責任編輯：郭麗明