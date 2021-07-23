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【美國疫情】白宮擬恢復口罩令 Delta變種太勁

環球社會熱點 13:45 2021/07/23

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白宮與衛生專家正研究修改防疫措施，考慮重新要求已接種新冠疫苗的人戴口罩。

Delta變種（印度首先發現）肆虐，美國有超過8成的新增確診患者感染Delta變種。美媒報道，白宮與衛生專家正研究修改防疫措施，考慮重新要求已接種新冠疫苗的人戴口罩。

英研究：兩針輝瑞疫苗相隔時間增 抗體水平更優勝 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）周二（20日）表示，Delta變種佔整體新增確診個案約83%，與截至7月3日該周的50%相比，升幅達到33個百分點。

CDC早前更新防疫指引，指民眾完成接種新冠疫苗後，在大多數公共場所都不需戴口罩。但美媒《華盛頓郵報》引述消息人士指，白宮官員與衛生官員正商議修改上述指引。

《華盛頓郵報》引述一名白宮官員指，白宮堅拒越過CDC等衛生機構發布指引，而衛生機構内部正考慮重新修訂戴口罩的指引。據悉，完成接種者及無接種者如同時身處戲院等公共場所，白宮考慮要求所有人都戴上口罩。

英研究：輝瑞及阿斯利康新冠疫苗有效對抗Delta變種 【下一頁】

但白宮周四（22日）舉行抗疫小組會議時，白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）拒絕透露政府是否商討修改戴口罩的指引，僅表示會繼續遵循CDC的指引。

而白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，白宮尚未決定修改戴口罩方面的指引。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）周三（21日）表示，CDC或要求12歲以下學生在學校需要戴口罩，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表明該州不會執行上述要求。

普薩基則形容情況令人憂慮，指如佛州不要求這些未合乎資格接種疫苗的學生在校戴口罩，會增加他們感染的風險。

責任編輯：鄭錦玲

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