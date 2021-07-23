【手機備份】Google推Backup by Google One系統　升級Android系統備份功能

▲ Google推出全新Backup by Google One備份系統，讓Android用戶更方便儲存手機內容。

Google雲端硬碟為不少用戶常用的儲存工具，最近官方推出全新Backup by Google One備份系統，讓Android用戶更加方便自動儲存手機內容、設定等數據，另外系統亦增添不少新功能。

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Google表示，Backup by Google One系統將提供更精細及統一的操作體驗。以往Android手機備份可儲存程式數據、通話記錄、聯絡人及手機設定等資料，全新的Backup by Google One系統，可進一步儲存相片、影片和訊息等內容，用戶可直接在Google One程式的「備份設定」選項中，選擇開啟或關閉「多媒體訊息」，設定自動備份及控制備份內容。

外媒報道指，Backup by Google One會在未來數星期內推出，支援Android 8.0或以上系統。所有Google用戶均可使用此備份系統，並免費獲得15GB儲存容量，若需獲得更多儲存空間，則要額外付費。

責任編輯：李寶如