【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標　專家提5招拆解危機

▲ 網絡安全廠商Sophos近日發表報告，揭示2020年全球教育行業遭勒索軟件攻擊的程度和影響，並提出5大建議，呼籲教育界應積極面對危機。

新冠疫情除了改變企業的工作模式，教育界也迎來巨大轉變，各地教育工作者在極短時間內轉用遙距及混合模式授課。惟學校和大專院校實施遙距教學後，網絡黑客趁機利用當中漏洞，進行攻擊。網絡安全廠商Sophos近日發表報告，揭示2020年全球教育行業遭勒索軟件攻擊的程度和影響，並提出5大建議，呼籲教育界應積極面對危機。

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Sophos早前發布《Sophos 2021教育行業對勒索軟件形勢分析》報告，訪問5,400位來自30個國家或地區的IT人員，探討教育機構遭網絡威脅情況。Sophos首席研究科學家Chester Wisniewski指出，近期針對教育行業的勒索軟件攻擊漸趨頻繁，如REvil勒索軟件入侵Kaseya以攻擊新西蘭學校，超過10間學校和幼兒園需要停課；本港去年也有9間學校網上校管系統受到攻擊，當中4間學校的資料被盜取，反映教育行業缺乏防禦網絡威脅的能力。

願付贖金 也未必復原所有數據

Wisniewski直言：「教育機構在IT和網絡安全方面的預算向來都相較緊張，加上IT團隊人手不足，往往局限於有限資源及工具去保護過時的基礎建設，令網絡安全風險上升，成為黑客虎視眈眈的目標。」而疫情爆發後，教育界需要在短時間內轉換至虛擬學習環境，機構一直欠缺時間關注安全問題，而且未能及時對所有首次使用遠距學習的用戶，提供基礎網絡安全培訓，令教育行業的網絡安全變得更脆弱，黑客隨即利用此機會發動攻擊。

報告提及，44%的教育界受訪機構表示，在2020年曾遭受勒索軟件攻擊，相較受訪行業的平均數（37%）高。而教育界在2020年因勒索軟件造成極嚴重經濟損失，平均達273萬美元（約2,121萬港元）。

▲ 報告提及，44%的教育界受訪機構表示，在2020年曾遭受勒索軟件攻擊，相較受訪行業的平均數（37%）高。而教育界在2020年因勒索軟件造成極嚴重經濟損失，平均達273萬美元（約2,121萬港元）。

在遭受勒索軟件攻擊的教育機構中，有58%受訪機構表示，黑客曾加密機構數據，並要求支付贖金，平均11.2萬美元（約87萬港元）。不過就算教育機構繳付贖金，平均只能復原68%數據，僅有11%受訪機構能恢復所有數據。

Sophos提出5項建議：

做好備份工作，而且要有至少3個不同副本。因就算支付了贖金，也很少能取回所有數據。回復備份資料，就是最快速恢復完整數據的方法。

部署分層保護。將整個網絡分為外部網絡傳輸控制層、內部網絡訪問控制層、操作系統及應用軟件層和數據存儲層等，對各層的安全採取不同的技術措施。

可聘請專家和採用反勒索軟件技術，適時檢測系統的安全性，達至最強防禦能力。

不要支付贖金，支付贖金或許也無法取回數據，而且支付贖金只會讓黑客更猖狂。

預先制定補救計劃，以免在危急關頭不知所措，並教導員工遇到相關情況時，如何處變不驚並作出應變。

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責任編輯：曾曉汶