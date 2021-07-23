【新冠疫苗】歐盟過半成人已接種 未達7成目標

歐洲各國希望加快新冠疫苗接種速度，以求盡快恢復正常生活及經濟。歐盟表示，歐盟過半成年人已完成疫苗接種，但Delta變種新冠病毒肆虐，歐洲疫情依然反復。歐盟早前訂立目標，希望夏季內達至7成成人接種，至今仍未達標。

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歐盟周四（22日）表示，根據歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Control）數字，已經有2億歐洲民眾，即成年人口一半以上已完成疫苗接種，接種首劑的人數亦達68.4%。

不過，歐洲近日疫情轉趨嚴重。德國最近7日數據顯示，國內平均10萬人有12.2人確診，對比7月上旬上升近2倍。德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，Delta病毒（即印度變種）導致近日確診個案急增。默克爾指若感染率繼續上升，或會增加防疫措施，並敦促德國民眾盡快接種疫苗。

法國今周亦一度出現逾兩萬確診，政府遂再加強防疫。因此，法國已啟用疫苗通行證，民眾需出示相關證明才能進入指定場所。有指，政策宣布後，法國疫苗預約人數急增。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）則警告，Delta變種增加經濟不穩定因素，或會阻礙旅遊及酒店行業復甦。

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歐盟早前訂立目標，希望到夏天至少為70%成人接種疫苗。目標至今尚未達到，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7月中表示，歐盟有充足疫苗存貨實現目標。

責任編輯：李俊儀