  • 33°C
香港時間 : 2021723日 (五) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大股債】恒大債息從高位回落　分析﹕不預期明年恒大債券出現違約

股市 14:19 2021/07/23

分享：

恒大（03333）本周傳出多項不利消息，引發其債價急跌。

恒大（03333）本周傳出多項不利消息，引發其債息急升，惟目前恒大債息已從高位開始回落。彭博數據顯示，恒大於2022年有4隻美元債，其中一隻3月到期的美元債，即恒大最近到期的債券，其債息已從周三（21日）的最高位104.2厘，回落至86厘，但對比上周的30多厘水平，仍有一段距離。

恒大美元債息驚現100.9厘，詳見﹕【下一頁】

（近一個月走勢圖）。

至於另一隻2024年1月到期的美元債，債息已從周四（22日）高位47.1厘，稍微回落至43.7厘。上周五（19日）則處於30厘水平。

2024年1月到期的美元債息率（近一個月走勢圖）。

分析﹕不預期明年恒大債券出現違約

有不願透露姓名的外資銀行主管分析，從短期來看，預期恒大債息應跟隨著新聞風向而升跌，但不預期明年恒大的債券將會出現違約情況。

廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決，詳見﹕【下一頁】

她指，現時市場對有關恒大的消息反應過大。以廣發銀行事件為例，本身事件涉及金額很小，開發貸出現糾紛，在行內亦非罕見，雙方對合約上的還款條文銷售進度定義理解不同，消息傳出翌日便已經平息，形容事件「其實好小事」，市場略為反應過度。

料恒大淨負債上半年下降1300億元人民幣

她亦指，以恒大目前情況及還債速度，只要「唔特別搞佢」，恒大本身降債並不會出現問題。

她認為，早前市傳國務院金融穩定發展委員會要求恆大不可硬著陸，必要時引入戰投或國資，其實基本上是正面取態。不過她指，由於恒大減債速度快，因此其中間減債的過程「是痛苦的」，強調恒大「咁大隻船調頭只係需要時間」，預期明年債券到期時，市場對恒大應回復信心，因此不預期會出現違約情況。

她預料，恒大淨負債會在上半年下降1300億元人民幣。直到8月出中期報告時，預期屆時將會出現利好消息，當市場見到實際數字時，應該會安心。

恒大系續跌，恒大（03333）周五（23日）午後續跌6.3%，現報7.32元，成交額達4.37億；恒大物業（06666）跌4.3%，報6.63元；恒大汽車（00708）跌5.8%，報14.96元。

恒騰（00136）跌10.9%，報3.83元；華置（00127）跌2.6%，報3.34元。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

相關文章﹕

【恒大3333】恒大擬派特別息　市場估是真派息還是另類派息？

【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）

【恒大3333】恒大傳安排3.5億美元償還4筆美元債 湖南兩新盤恢復預售　恒大仍跌一成、恒大物業倒升

【恒大3333】中國恒大傳考慮分拆恒大冰泉明年香港上市 集資數億美元

【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）

 

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 債券 恒騰網絡（00136） 華人置業（00127） 華置 國務院金融穩定發展委員會 恒大 傳統經濟股 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708）

下一篇文章

【恒大3333】瀋陽支持國企增持盛京銀行　恒大或失控制權、鄭裕彤家族等香港富豪持股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港0.5%　夜期跌57點　北水走資23億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港0.5%　夜期跌57點　北水走資23億（不斷更新）
【疫苗優惠】宏利公積金推疫苗抽獎　頭獎回贈MPF紅利單位85萬元
【疫苗優惠】宏利公積金推疫苗抽獎　頭獎回贈MPF紅利單位85萬元
【疫苗優惠】東瀛遊逾200萬元大抽獎今起接受登記　送一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等（附網站及獎品詳情）
【疫苗優惠】東瀛遊逾200萬元大抽獎今起接受登記　送一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等（附網站及獎品詳情）
【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起
【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起