【恒大股債】恒大債息從高位回落　分析﹕不預期明年恒大債券出現違約

▲ 恒大（03333）本周傳出多項不利消息，引發其債價急跌。

恒大（03333）本周傳出多項不利消息，引發其債息急升，惟目前恒大債息已從高位開始回落。彭博數據顯示，恒大於2022年有4隻美元債，其中一隻3月到期的美元債，即恒大最近到期的債券，其債息已從周三（21日）的最高位104.2厘，回落至86厘，但對比上周的30多厘水平，仍有一段距離。

恒大美元債息驚現100.9厘，詳見﹕【下一頁】

▲ （近一個月走勢圖）。

至於另一隻2024年1月到期的美元債，債息已從周四（22日）高位47.1厘，稍微回落至43.7厘。上周五（19日）則處於30厘水平。

▲ 2024年1月到期的美元債息率（近一個月走勢圖）。

分析﹕不預期明年恒大債券出現違約

有不願透露姓名的外資銀行主管分析，從短期來看，預期恒大債息應跟隨著新聞風向而升跌，但不預期明年恒大的債券將會出現違約情況。

廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決，詳見﹕【下一頁】

她指，現時市場對有關恒大的消息反應過大。以廣發銀行事件為例，本身事件涉及金額很小，開發貸出現糾紛，在行內亦非罕見，雙方對合約上的還款條文銷售進度定義理解不同，消息傳出翌日便已經平息，形容事件「其實好小事」，市場略為反應過度。

料恒大淨負債上半年下降1300億元人民幣

她亦指，以恒大目前情況及還債速度，只要「唔特別搞佢」，恒大本身降債並不會出現問題。

她認為，早前市傳國務院金融穩定發展委員會要求恆大不可硬著陸，必要時引入戰投或國資，其實基本上是正面取態。不過她指，由於恒大減債速度快，因此其中間減債的過程「是痛苦的」，強調恒大「咁大隻船調頭只係需要時間」，預期明年債券到期時，市場對恒大應回復信心，因此不預期會出現違約情況。

她預料，恒大淨負債會在上半年下降1300億元人民幣。直到8月出中期報告時，預期屆時將會出現利好消息，當市場見到實際數字時，應該會安心。

恒大系續跌，恒大（03333）周五（23日）午後續跌6.3%，現報7.32元，成交額達4.37億；恒大物業（06666）跌4.3%，報6.63元；恒大汽車（00708）跌5.8%，報14.96元。

恒騰（00136）跌10.9%，報3.83元；華置（00127）跌2.6%，報3.34元。

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編輯﹕賴奕羚