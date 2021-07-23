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【內房前景】高騰﹕內地不會放任內房爆煲　必力救涉系統性風險企業

股市 12:40 2021/07/23

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騰大中華精選債券基金經理黃冠豪及鍾俊賢接受本報訪問時稱，當涉及民生、系統性金融風險的企業出現問題時，政府「一定唔會比佢就咁爆」。

內房企業近月不乏債務危機傳聞，令不少投資者擔心其前景。高騰大中華精選債券基金經理黃冠豪及鍾俊賢接受本報訪問時稱，盡管部分內房企業傳出資金鏈緊張的消息，但當涉及民生、系統性金融風險的企業出現問題時，政府「一定唔會比佢就咁爆」。

摩通指恒大破產可能性偏低，詳見﹕【下一頁】

政府早前引入「三條紅線」政策，收緊內房負債，鍾俊賢表示，政府原先所訂立的「三條紅線」，本身並不會令發展商「褲頭超級緊」，紅線不是辣到要房地產商出事，相信要達到要求不算困難，當中亦有時間可以慢慢解決。但他認為，對比起銀行拒絕借貸或政府控制槓桿率，反而資本市場的氣氛及消息，更易令內房資金鏈最快斷裂。

內房債對亞洲高收益債券市場影響甚大

現時在整個亞洲高收益債券市場中，約6成至7成為中國高收益債券，而內房債在中國高收益債券中佔比65%以上。

黃冠豪表示，若可能觸及系統性風險的大型房地產商出事，將衝擊市場，不但會令其他房地產商的融資成本升高，更有機會引發連鎖效應，導致樓價崩塌，令整個市場陷入恐慌。

除了基金會持有內房外，國內銀行亦有向內房批出不同類型貸款，甚至不同內房之間會互相持有對方的財務權益，一旦出事將牽連甚廣，因此黃冠豪預計，為避免觸及如此龐大的系統性風險，政府應會出手拯救有關企業，「一定唔會比佢就咁爆」。

長遠而言，鍾俊賢則指，縱使內地近年加緊調控房地產市場，但由於內地政府政策原意僅為制止內房投機亂象，故當幾間過分進取的小型房地產商出現問題，令行業出現整合後，政府終會放鬆對內房的調控，故長遠仍看好行業前景。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕賴奕羚

債券 基金 中國 地產 樓價 金融 傳統經濟股

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