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【科技新知】康寧推大猩猩玻璃DX/DX+　保護手機鏡頭兼提升透光度

科技 14:24 2021/07/23

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康寧推出全新的玻璃產品線，以保護手機背面的相機鏡頭。(康寧官方照片)

智能手機配備的鏡頭愈來愈多，美國特殊玻璃製造商康寧（Corning）就此推出全新的玻璃產品線，以保護手機背面的相機鏡頭。該企日前宣布推出一款新的玻璃複合材料，聲稱它具有良好的透光性，可捕捉更多環境光。

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康寧指， 新增智能手機鏡頭玻璃產品線「康寧大猩猩玻璃DX」及「康寧大猩猩玻璃DX+」的透光率可達98%，兼顧光學性能和抗刮性，旨在為用家提供更好的拍照體驗。當中大猩猩玻璃實為鋁矽鋼化玻璃，廣泛使用於智能手機等行動設備的螢幕。

事實上，該企並非首次推出此DX複合材料，它早在2018年便把DX / DX+ 的大猩猩玻璃應用於智能手錶上。但康寧指，使用此複合材料於智能手機的相機鏡頭上的難度更高。它需提升玻璃的抗刮性及耐用性，同時要具備更先進的光學性能。

該企亦透露了智能手機製造商三星（Samsung）將率先採用該玻璃，相信未來將有更多手機品牌會使用它作螢幕。

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責任編輯：陳泳如

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