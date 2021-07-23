【東京奧運】企業推奧運相關優惠　運動產品服飾有折包括DONKI

▲ 東京奧運今日（23日）開幕，不少公司推出奧運相關優惠。（DON DON DONKI及MyDress facebook圖片）

東京奧運今日（23日）開幕，不少公司推出奧運相關優惠，DON DON DONKI 藍灣廣場店帶來有關運動與健康的產品優惠，MyDress亦有運動服飾優惠，鴻福堂亦有優惠支持體育盛事。

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DON DON DONKI

藍灣廣場店即日起至8月1日，特別挑選與運動健康有關的產品，優惠包括健身帶99元、PUNCH BAG售139元、LV超伸縮彈力繩79元、BLACKOUT DDT能量飲料8元、Calorie Mate健康食品16.8元。於藍灣廣場店消費滿$200並上載相片，更可換領神秘小禮物1份。

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MyDress

MyDress於facebook表示，「入手運動服飾迎接奧運狂熱，同時方便追星」，優惠包括OB 觸膚涼感造型拼接網布環保上衣160元、OB 抗UV織帶縮口抽繩運動褲195元、SONYUNARA SK 10色休閒側邊寬線條運動褲159元、VIVIESTA SPORT 時尚優雅長款U領運動內衣269元等。

鴻福堂

鴻福堂推出「五色滋味套裝．嘆住撐體育盛事」，即日起至8月8日，到鴻福堂全線分店，可以優惠價$138購買5款滋味產品，包括椰香紫米露或深海鱈魚丸；首烏椰皇芝麻糊或補腎烏髮黑豆芝麻米水；蓮子百合紅豆沙或蘆薈火龍果甘露；楊枝甘露或柑桔檸檬薏米；牛肝菌薏仁合掌瓜素湯或藥製龜苓膏（總值高達$245）。

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責任編輯：朱悅瀅

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