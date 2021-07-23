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【體育用品股】東奧開幕體育用品股齊「跳水」　李寧（02331）半日勁插一成

股市 12:20 2021/07/23

分享：

東京奧運會今日（7月23日）開幕，之前乘勢炒上的強勢板塊體育用品股今早齊齊「跳水」，李寧 （02331） 挫超一成，失守90元關口，半日收報82.7元。安踏 （02020） 亦跌超過半成，半日收報168.7元。

有散戶留言表示以69元價位買入李寧 （02331） ，前景又點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。

開聲聰↓

重溫《ET開市直擊》足本版↓

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