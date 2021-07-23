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【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元

商業 12:29 2021/07/23

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消防處現正聘請消防隊目（控制），無需考體能及大學畢業，起薪31910元。

消防處現正聘請消防隊目（控制），無需考體能及大學畢業，起薪31910元。

【求職貼士】履歷表要吸引　要刪去哪六大內容？

消防隊目（控制）的主要職責為以中英文處理控制室和調派工作，包括聽求助電話、協助調派人員、工具及物資到事故現場、以及提供「調派後指引」予市民。此職位需接受訓練，以及需受紀律約束， 並須輪班當值及穿着制服。

入職條件方面，申請人需具備以下條件：１）在香港中學文憑考試五科考獲第 2 級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科考獲第2級／E 級或以上成績；２）符合中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績；並能操流利粵語和英語；(3) 通過能力傾向筆試；以及 (4) 英文打字測試及格，打字速度每分鐘達 30 個字或以上。 申請人如能操普通話及持有效的香港駕駛執照，將獲優先考慮。

薪酬方面，該職位會按一般紀律人員(員佐級)薪級表第15 點，即每月港幣31,910元，至一般紀律人員(員佐級)薪級表第24 點，即每月港幣40,955 元；並附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。獲錄用的申請者，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。

該職位的截止申請日期為今年8月5日，可透過郵寄及網上申請。如果符合訂明入職條件的申請人人數眾多，招聘部門會甄選條件較佳的申請人參加招聘面試。政府會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識，申請人在基本法測試的表現會佔其整體表現的一個適當比重。

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責任編輯：蘇穎琪

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