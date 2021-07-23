▲ 【大行報告】快手B站重挫逾8% 富瑞調低兩股盈利預測、瑞信削B站目標價

快手 （01024） 、「B站」Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 兩家短視頻概念股周五早市大幅下跌，富瑞最新發快手、B站第二季季績預測報告，預期兩家公司上季收入增長達44%、63%，但下調今後3年的經調整溢利預測，當中下調快手目標價，由395元削至326元。

瑞信最新也調低B站目標價，由1080.03元降至994.56元。

快手周五半日重挫9%，報131.9元，再創上市新低，仍較上市價115元為高，半日成交10億元。嗶哩嗶哩半日則跌8%，暫報830元，成交3.87億元。

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富瑞報告預計，快手第二季收入按年增44%至186億元（人民幣，下同），受惠於網上廣告和電商強勁動力，因應「618」電商旺季，快手單季線上廣告收入可佔100億元，其他收入分部增1.3倍至14.9億元，但直播串流收入料按年跌15%至71億元，而銷售和營銷支出可維持首季的117億元，但人手擴張將推高研發和行政支出。

總結次季業務，富瑞料快手非國際財務報告準則的經調整虧損為49億元，與第一季相近，月活躍（MAU）和日活躍用戶（DAU）因應季節因素，分別會微跌至5.09億和2.89億戶。

富瑞認為，內地影片市場不會一家獨大，短視頻用戶群仍在上升趨勢，預期快手可維持市佔率，在2024年可有4.2億個每日活躍用戶，快手平台內容與其他競爭對手有差異，也正提高用戶使用時長，公司會繼續在直播串流、電商和廣告商業化運作，維持預期電商業務商品總交易價值（GMV）於2024年達2萬億元。

不過，富瑞指出，因應快手近期本地海外收購用戶、內容策略和不同業務的前景，由原先料公司明年轉錄盈利推遲至2024年，因而調低目標價至326港元。

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在B站方面，富瑞認為，bilibili次季收入可增長63%至42.6億元，大致符合公司管理層指引，手遊業務保持平穩，而非遊戲業務的增值服務、廣告收入就料按年增長逾1倍，但毛利率將按季回調2百分點至22%。

富瑞料，bilibili次季經調整虧損為11億元，月活躍用戶按年增31%至2.25億，但按季僅輕微增長。該行調高bilibili今後3年虧損預測，但維持目標價1254港元不變，主要因為該行仍料2023年bilibili用戶量仍可達4億戶。

瑞信就預期，bilibili次季收入可增長65%，並將觀察重點放在用戶增長展望之上，尤其是暑假表現。該行預期，b站今年收入可增60%，但毛利率將受入非遊戲收入比例、投資增加而調低，繼而修訂預測虧損，目標價削至994.56港元。

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記者：麥德銘

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