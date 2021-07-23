【券商點睇】下半年迎來補庫存行情 汽車業盈利有望改善

東方證券表示，受晶片供給短缺影響，第二季乘用車行業銷量同比下滑0.9%。上半年國內自主品牌銷量市場份額逐步提升至42%，較上年增長3.6個百分點。

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由於上半年行業整體受晶片供給影響，特別是第二季晶片短缺比第一季嚴重，整車排產下滑導致零部件定單相應減少，零部件公司整體第二季盈利受拖累。加上，大宗原材料價格上漲也拖累了零部件公司盈利能力。

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該行預計下半年芯片改善及原材料由高位回落後，零部件存在補庫存行情，整體下半年環比改善。此外，部分優質整車和零部件公司可通過產品結構改善等實現盈利環比增長。

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記者：林衛