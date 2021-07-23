  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (五) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滴滴DIDI】滴滴落難同行即乘機發圍 網約車市場再起燒錢戰

股樓投資 12:49 2021/07/23

分享：

滴滴（DIDI）因嚴重違法違規收集使用個人信息問題，旗下APP遭各大應用渠道下架，原本一家獨大的網約車市場再入戰國時代。內地報道，各大網約車企業紛紛通過「燒錢」拉攏用戶、招募司機，藉此重新擴闊市場版圖好像曹操出行推出簽到領打車券、邀請新用戶得現金等優惠活動，另高德打車在抖音等平台投放大量廣告，增加曝光度，而久未現身的美團打車也重新在各大應用商店上綫，並推出套餐優惠。

【券商點睇】下半年迎來補庫存行情 汽車業盈利有望改善，請按【見下頁

無他，中國網約車市場龐大，而且涉及的綫上流量，更是兵家必爭之地，稍有機會，其他公司即乘機發圍。據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年12月，中國網約車用戶規模達3.65億，佔網民整體的36.9%。從交易數據看，2019年全國網約車交易規模突破3,000億元（人民幣，下同）。由於疫情關係，2020年網約車交易規模有所收縮，但2021年有望回升至3,581億元，至2022年更有望突破4,000億元。

【美股分析】瑞銀指投資者料通脹升溫 首選投資股票抗通脹，請按【見下頁

市場分析指，只有市場充分競爭，行業才能健康可持續發展，才能共同將蛋糕做大。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，通過市場競爭，如果有更多網約車平台成長起來，將能互相制衡，避免一家獨大的平台收割用戶，給出不透明、不合理的價格。

【延伸閱讀】下半年部署：中銀國際列出下半年首選港股名單, 18隻港股入圍，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +18
    +17

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

行業 滴滴出行 股票 中國

上一篇文章

【樓市熱話】網民稱應立法規管凶宅業主 要賠錢給同層 直言：「要死就去公屋」

下一篇文章

【券商點睇】下半年迎來補庫存行情 汽車業盈利有望改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【網民熱話】風水佬批9月識到有錢仔　姐姐「大安旨意」即刻辭職　妹嘆「咁大個人點解可以咁蠢？」
【網民熱話】風水佬批9月識到有錢仔　姐姐「大安旨意」即刻辭職　妹嘆「咁大個人點解可以咁蠢？」
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶
【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶