【滴滴DIDI】滴滴落難同行即乘機發圍 網約車市場再起燒錢戰

滴滴（DIDI）因嚴重違法違規收集使用個人信息問題，旗下APP遭各大應用渠道下架，原本一家獨大的網約車市場再入戰國時代。內地報道，各大網約車企業紛紛通過「燒錢」拉攏用戶、招募司機，藉此重新擴闊市場版圖好像曹操出行推出簽到領打車券、邀請新用戶得現金等優惠活動，另高德打車在抖音等平台投放大量廣告，增加曝光度，而久未現身的美團打車也重新在各大應用商店上綫，並推出套餐優惠。

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無他，中國網約車市場龐大，而且涉及的綫上流量，更是兵家必爭之地，稍有機會，其他公司即乘機發圍。據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年12月，中國網約車用戶規模達3.65億，佔網民整體的36.9%。從交易數據看，2019年全國網約車交易規模突破3,000億元（人民幣，下同）。由於疫情關係，2020年網約車交易規模有所收縮，但2021年有望回升至3,581億元，至2022年更有望突破4,000億元。

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市場分析指，只有市場充分競爭，行業才能健康可持續發展，才能共同將蛋糕做大。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，通過市場競爭，如果有更多網約車平台成長起來，將能互相制衡，避免一家獨大的平台收割用戶，給出不透明、不合理的價格。

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記者：林衛