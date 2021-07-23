【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品

我份人出名甜，不是自誇長相甜美，而是出名「食得甜」，喝「全糖」台式水果茶可以面不改容，也經常以甜品作為正餐，是嗜甜佼佼者。兩年前，經朋友介紹認識甜品網店《辛の作》，人人都說她們的甜品令人驚艷，我卻抱有懷疑態度，心諗：可以幾好食呀？怎料一試，立即「落坑」，不但味道好，更是看得見的真材實料，介紹給身邊朋友，無不變成她們的小粉絲，回頭率直達100%！

店主Sunny姓辛，自小便喜歡下廚，深受廚藝了得的外婆影響，初中已懂得炮製豉油雞等「住家菜」，對食材及烹飪抱有強烈好奇心，於是在2009年「膽粗粗」跟朋友開設中式私房菜，可惜兩年後因關節勞損而被迫放棄，重投金融業老本行，並於2019年重新披上圍裙，以緊絀的資金把包裝好的自家製糖水以手推車在錦上路西鐵站外當小販叫賣，卻成功為她儲到一班熟客，以甜品闖出另一片天。對Sunny而言，真材實料的優質食材與用心製作是美味的不二法門，適當的甜味不但能帶出食材的原始味道，更能為食客帶來「家」的窩心感覺。隨著熟客越來越多，Sunny毅然開設食品製造工場，希望把其「心血結晶」發揚光大。

試過Sunny的無數出品，其中一款必定encore的便是「幸福滿滿流心芒果布甸」。要數全香港最美味的芒果布甸，很多人會想起君悅酒店港灣一號，對我而言，Sunny這個芒果布甸絕對可佔一席位，皆因她嚴選香甜的呂宋芒，更在布甸中心加入天然芒果汁，用匙羹輕輕一刮，香濃芒果汁像泉水般湧出來，芒果份量毫不吝惜，每啖都吃到豐富果肉，令我想起媽媽經常掛在口邊的那句：自己人食就唔好慳，食好啲啦！

「新鮮龍眼雪燕雪耳露」是另一款令我回味無窮的作品。我本人不喜歡「杰身」的糖水，這款清潤的選擇深得我心。Sunny以自家研發的秘密配方令新鮮龍眼保持飽滿清甜，另採用雜質較少的拉絲雪燕，口感尤如燕窩。雪耳則來自漳州古田，口感粘糯，香滑爽口，而且膠質較重，吃後有種「養顏」的心理作用。

「樹記腐竹薏米白果糖水」也是「鐵膽」。Sunny堅持採用充滿豆香的大埔樹記腐竹，把它慢慢煲出黏口質感，處理薏米及白果的火候亦恰到好處，煙韌而不過火，是很多粉絲的至愛！

Sunny透露，近期兩款熱門產品深受大眾歡迎：「腰果露」中的腰果來自印度，香味突出，焗香後生磨，再用慢火攪拌40分鐘做出有如乳酪般香滑的腰果露，當中夾雜腰果碎，帶出多重口感；「白鴿蛋伴杏汁雪燕桃膠」則是矜貴之選，白鴿蛋本身滋補，可惜難剝殼，損耗大，再配上全杏仁打成的杏汁，加入雪燕桃膠，是不惜工本之作。

順帶一提，Sunny的糖水百分百無添加，絕不含防腐劑，美味又健康。很想吃吧？在Facebook搜尋「辛の作」便可獲得她們的最新資訊。

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