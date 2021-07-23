【Google】搭車不怕擠迫　Google Maps推交通工具擠迫度預測

▲ Google 最近為 100 個國家的 1 萬個交通運輸系統，新增車廂擁擠度資訊。

在疫情下，市民乘搭交通工具時，擔心車廂太擠迫隋時增加感染風險。Google 最近為 100 個國家的 1 萬個交通運輸系統，新增車廂擁擠度資訊。其中某些城市，更可以查看單節車廂的擁擠度資訊，目前該功能仍處於實驗階段，但 Google 表示會在未來將其擴展至其他城市。

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其實 Google Maps 早在 2019 年就提供交通運輸的相關資訊，包括巴士會否會準時到達、車上是否會有座位等，但去年 6 月為了配合各國政府的防疫措施，Google Maps 額外提供車站的人流資訊，而現在隨著市民恢復使用交通運輸，Google Maps 決定擴大服務的範圍。

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擁擠度資訊有部份是由交通運輸系統提供，而有部份則是來自乘客的回報，再透過 Google 的 AI 系統運算而成。在紐約和雪梨等城市，車廂擁擠度的資訊甚至可以縮小至單節車廂，讓用戶可以選擇人數較少的車廂候車。

Google表示，與去年同期相較，在 Google Maps 上查詢交通路線的數量增加 50%，顯示市民正重新使用公共交通工具，而且不管疫情與否，相信乘客希望有位子可以坐或不要乘搭太擠迫的車廂。

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記者：廖淑瑩