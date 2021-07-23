本地開發手機程式AwesomePlus第二代隆重登場，邊聊天邊做慈善，助己助人創造共享價值

本地創科手機程式開發商研發出全球首個設訊息排程功能的流動通訊軟件「AwesomePlus」，於2019年面世；而今月革新後的第二代「AwesomePlus」更破天荒推出全港首個「有獎聊天室」通訊膁積分功能，並一次過集通訊、分享資訊、新聞Fact Check、捐款、購物、遊戲等多元功能於一APP，由聊天、娛樂到分享新聞，每次使用AwesomePlus都可以賺取積分，兌換成慈善捐款。AwesomePlus令平凡日常變得更有意義，聯繫各手機用家為社會創造「共享價值」。

訊息排程通訊同時Fact Check資訊

AwesomePlus最大賣點是其聊天通訊軟件，加入全球首創訊息排程功能，用家可預設訊息於指定日期和時間發出。訊息於發送後10秒便自動於雙方平台消失，亦不會儲存在伺服器，私隱度極高。

另外，AwesomePlus的「即時新聞」包攬逾100個新聞或資訊頻道，方便用戶一次過觀看不同消息來源，助講求真相的港人查證資訊的真偽，幫你「Fact Check」，嶄新概念領先業界。



聊天賺積分功能 通訊同步做善事

用戶只要透過AwesomePlus與朋友聊天、邀請朋友加入、寫日記、分享新聞、觀看短片或玩遊戲都能即時賺取不同「Awesome Chips」，儲夠指定數量，就可換取慈善行動一次，由AwesomePlus開發商實際捐贈出善款，讓愛護動物協會、扶康會和紅十字會等機構受惠（AwesomePlus捐款後會提供捐款證明）。另外，AwesomePlus亦會將用戶觀看短片產生的廣告收益全數捐給慈善機構。除了做善事，用戶在AwesomePlus所賺取的「Awesome Chips」亦可用於程式內的「AwesomePlus Shop」網店換取現金券購物，多元化商品由家庭電器、高級廚具到高端美容產品等應有盡有。AwesomePlus貫徹關懷社會的宗旨，特別從世界各地挑選符合環保、有機，或拒絕動物實驗原則的品牌，例如紐西蘭的Ethique天然潔膚芭、巴西的Deep Valley 100%生物動力有機咖啡豆，和意大利的有機認證紅酒等，讓您的消費更富意義。



由現時起至7月31日，凡下載AwesomePlus的新用戶可即時獲得1,000個Awesome Chips。AwesomePlus -立即下載：https://goo.gl/nNGCJa

（資料由客戶提供）