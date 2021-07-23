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【BNO移民英國】倫敦撥千萬助港人搵工定居 市長：歡迎BNO移民

環球社會熱點 11:41 2021/07/23

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英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，過往不少港人選擇倫敦定居。倫敦市政府近日宣布，撥款90萬英鎊（約962萬港幣）幫助港人移民，將在住屋、就業及教育方面提供協助。當局料今年將有15.3萬港人移民英國，定居倫敦人數將會佔較大比例。

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倫敦市政府表示，90萬英鎊（約962萬港幣）撥款將會用以確保新移民能夠定居倫敦及融合社會。市政府將與社區組織合作，商討更好支援新移民方法，包括協助尋找住屋、學校及工作等。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，希望向已經著手準備移民英國的港人家庭發出清晰信息，倫敦十分歡迎他們。簡世德指倫敦擁有引以為豪的歷史，可以容納不同背景人士，自己將盡力協助港人在倫敦定居。

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英國政府估計，今年約有12.3萬至15.3萬港人透過BNO簽證計劃移民英國，簡世德預料當中4分之1至3分之1人士或會選擇定居倫敦。簡世德透露，至今已有3.4萬港人申請BNO簽證，估計亦有不少人因憂慮疫情尚未啟程。英國當局預料，5年內將有32.3萬港人申請BNO簽證。

責任編輯：李俊儀

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