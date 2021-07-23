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【東京奧運】捷克代表團6人確診 傳同行隊醫是源頭

環球社會熱點 11:29 2021/07/23

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日本東京奧運終在周五（23日）開幕，但多國奧運代表團先後有運動員確診新冠肺炎，為開幕蒙上陰影。其中捷克代表團再多兩名成員確診感染，總確診人數增至6人。由於捷克代表團全體乘坐包機前往東京，該國奧委會表示將就事件啟動調查，調查傳播源頭。據悉，沒有接種新冠疫苗的隊醫懷疑是播疫者。

總87宗相關確診 多名選手染疫退賽 【下一頁】

捷克奧委會周四（22日）表示，女子沙漠排球運動員Marketa Nausch-Slukov及單車手Michal Schlegel 確診感染新冠肺炎，Slukov於2012年倫敦奧運排名第5，二人因確診而需要退賽。捷克代表團現增至6人確診，包括4位奧運運動員。

捷克奧委會指，有14名成員於上周五（16日）乘坐包機前往東京，當中有6名機上成員確診感染，將就爆疫展開調查，調查在飛行途中有否違反防疫規定。據悉，代表團的隊醫為首名確診者，而且未接種新冠疫苗，懷疑是傳播源頭。

開幕禮融合日文元素 決定進場順序 【下一頁】

捷克總理巴比什（Andrej Babis）形容代表團爆疫為「醜聞」，不能接受事件發生。巴比什指，捷克政府不斷呼籲民眾接種新冠疫苗，但隨行隊醫卻沒有接種疫苗，甚至導致運動員染疫要退賽。

責任編輯：郭麗明

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