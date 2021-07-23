▲ 【ETF】未來資產GlobalX連推3主題ETF 涉半導體、遊戲娛樂、電商物流

未來資產周五一口氣上市3家主題式ETF，包括Global X 亞洲半導體 ETF （03119） 、Global X 中國電子商務及物流 ETF （03124） ，以及Global X中國遊戲及娛樂 ETF （03117） ，三家ETF初始市值都逾2000萬港元，當中以半導體ETF3119表現較佳，逆市升1.7%。3124、3117都受累互聯網公司回調而跌逾1%。

Global X亞洲半導體ETF 3119，投資涉及半導體和半導體設備生產及開發的亞洲公司，十大持股9家屬於台灣、東京和首爾上市股份，五大持股包括台積電（台：2330）、Sony（日：6758）、三星電子（韓：005930）、SK海力士（韓：000660）和聯發科（台：02454）。

GlobalX亞洲半導體ETF 3119周五掛牌，可見【下一頁】

Global X 中國遊戲及娛樂 ETF 3117就投資於中國娛樂及相關產品的公司，包括網絡遊戲、體育和表演藝術娛樂、遊戲和娛樂軟件、媒體內容供應商以及媒體製作和廣播，五大持股為網易（美：NTES）、Bilibili嗶哩嗶哩（美：BILI）、騰訊 （00700） 、芒果超媒（深：300413）和快手 （01024） 。

Global X 中國電子商務及物流ETF 3124 尋求有針對性地投資中國的電子商務和物流主題，五大持股為中遠海控 （01919） 、港鐵公司 （00066） 、京東（美：JD）、京滬高鐵（滬：601816）和中通快遞（美：ZTO）。

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編輯：麥德銘

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