【新股IPO】加密資產借貸公司BlockFi將完成E輪融資　計劃12至18個月內上市　

▲ 加密資產借貸公司BlockFi將完成E輪融資 計劃12至18個月內上市

據Coindesk報道指，加密資產借貸公司BlockFi計劃在12至18個月內上市，而公司即將完成最新一輪融資，融資完成後公司估值將達47.5億美元（折合約370.5億港元）。

報道引述一份投資者文件指，BlockFi將於下周二（7月27日）完成E輪融資，該輪融資金額達5億美元（折合約39億港元）。而是次融資有倫敦風險投資公司Hedosophia、對中基金Third Point領投，Coinbase Ventures、Tiger Global、貝恩資本等亦有份參與投資。

據悉，BlockFi在過去一年一直表達其上市的意向，惟公司一直受監管機構關注，上市時間表因而不斷延後。據悉，得克薩斯州、阿拉巴馬州以及新澤西州的監管機構認為，BlockFi所提供的BIA（利息賬戶）是受規定的證券產品，有關監管機構申請針對有關平台的禁止令，擬禁止BlockFi未在該州證券監管機構註冊的情況下，提供BIA產品。

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記者：梁安琪