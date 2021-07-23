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【輝瑞疫苗】英研究：兩針相隔時間增 抗體水平更優勝

環球社會熱點 10:58 2021/07/23

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完成接種兩劑式新冠疫苗需要分隔一段時間，因應不同疫苗及情況，完成接種時間建議亦不盡相同。英國有研究發現，輝瑞疫苗的接種間距若可以增加，將可產生最高抗體水平，數量甚至可以增加一倍。

【新冠疫苗】英研究：輝瑞及阿斯利康有效對抗Delta變種 【下一頁】

英國邊境官員傳被下達新指引 「鬆手」檢查入境者健康狀況 【下一頁】

英國牛津大學領導的研究分析比較503名醫護人員，在接種輝瑞疫苗後中和抗體水平及T細胞（T cell）的數量。結果發現，首劑後的接種間距增長，對抗Delta變種（即印度變種）的中和抗體水平更欠佳。

然而，在完成接種後，不論接種間距長短，中和抗體水平同樣增加，只是兩針間距時間長的人士情況更理想，比短時間接種兩劑多一倍。同時，比起接種間距僅為3至4周，長接種間距者的T細胞數量多出1.6倍。

共同領導研究的教授Susanna Duanchie表示，接種兩劑的防護效果定必較一劑良好，但兩針相隔的時間需視乎不同國家的情況。英國現時將間距定在8周，Susanna Duanchie認為是好選擇，既可短期內防範Delta變種，亦可長期最大化人體免疫反應。

責任編輯：吳漢培

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