忙碌的老師們，別忘了照顧自己！

暑假終於來到，但當莘莘學子可以稍事放鬆，享受假期之際，老師們卻要繼續馬不停蹄，為快將開始的新學年作準備。老師們長期將心思放在學生身上，面對著沉重的工作量和壓力，往往會透不過氣，更加忘記了關顧自己的需要。

忙碌的老師們，您願意留一點時間，好好照顧自己嗎？

承蒙香港賽馬會慈善信託基金捐助，新生精神康復會(新生會)於2019年開始推出「賽馬會校園靜觀計劃」，旨在提升小學老師、學生及家長對身心靈健康的關注，共同建立330（身心靈）健康的校園。計劃更特別為老師設計了一個為期21天的靜觀體驗自學課程，讓老師按照自己合適的時間及地方體驗靜觀，學習每日抽空照顧自己，與自己的身心靈重新連繫。

洞悉靜觀好處 校長期望促進師生身心靈健康

靜觀是有意識、不加批判地留意當下此刻而升起的覺察。持續練習可以幫助我們更瞭解自己、培養智慧以及慈愛的心，並有效幫助我們應對壓力。對老師來說，練習靜觀有助提升對學生情緒的敏感度，從而改善課室管理。

參與是次自學課程的老師，會在連續21天收到由新生會教育心理學家設計的聲音導航，配合閱讀文章，每日約用20分鐘的時間便完成一節練習，循序漸進的讓老師體驗靜觀及對靜觀有更深入認識。計劃亦邀請了來自香港中文大學及香港教育大學的學者，為課程進行研究，評估課程成效。

「賽馬會校園靜觀計劃」推出至今，一直深受不少學校支持。不少老師在體驗21天的練習後，均感受到靜觀對其自身的好處，來自鳳溪廖潤琛紀念學校的老師表示，持續的練習令老師明白靜觀能幫助自己及學生改善情緒問題；而鳳溪創新小學的老師則表示：「聲音導航的內容描述的日常情景很真實，很瞭解老師的壓力，透過練習逐步引導我們放鬆。」

老師們，如果您願意在忙碌的教務工作中，每天用約20分鐘，透過靜觀練習關顧一下自己身心靈，並樂意參與計劃效用研究，歡迎您參加21天靜觀導航(老師篇)。順利完成整個課程及參與研究者，將可獲得禮券。如欲瞭解詳請及報名，可瀏覽 https://is.gd/jcsmp_application_t。如對此項研究有任何疑問，歡迎WhatsApp或於辦公時間內致電6624-5372與本計劃的研究人員聯絡。

* 本計劃屬於網上自學課程，並不設專人個別跟進，亦未能取代正式醫療或心理輔導服務。建議正受精神健康問題困擾的老師尋求正式服務作更適切的跟進。

撰文：賽馬會校園靜觀計劃團隊



（資料由客戶提供）