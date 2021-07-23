瑞銀《投資者情緒調查》：投資者預期通脹升溫，密切關注股票及實物資產

根據瑞銀對全球個人投資者及企業家進行的季度《投資者情緒調查》，近半數投資者認為通脹會在未來十二個月加速，並計劃對投資組合作出調整，吸納更多股票及實物資產。



調查發現，35%投資者計劃增持股票，33%計劃增持貴金屬。同時，32%計劃增持可持續投資，32%則計劃增

持房地產。雖然通脹引起顧慮，但全球投資者對未來十二個月的當地經濟（70%）及未來六個月的股市表現

（ 67%）的樂觀情緒仍然高漲。



瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁Tom Naratil 表示：「我們預料近期的通脹升溫將稍有緩和，但通脹的前景仍然未明朗。投資者現時應採取的舉措是在投資組合中建立起通脹的保護膜。這適用投資於大宗商品、私人市場的基礎設施及具有定價能力的股票，因為這些領域在通脹環境下往往有較出色的表現，並有助長期維持投資者的購買力。」



瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團歐洲、中東和非洲總裁Iqbal Khan 表示：「在美中關係日趨緊張下，Delta變種病毒亦引發人們對新一輪防疫封鎖措施的擔憂，而事實證明通脹比大眾（包括聯儲局）預測的更高且持續時間更長。我們對於投資者（尤其是美國及亞洲）的緊張和不確定情緒不太感到意外。我們認為，各國不會重啟防疫封鎖措施，而通脹將在下半年回落，這意指聯儲局無需撤回刺激措施。這將有利於經濟重啟、貿易復甦及許多長期增長的受益者。」



雖然投資者抱持樂觀情緒，但網絡安全（50%）成為他們的最大憂慮，其次為政治（49%）及氣候變（49%）。值得一提的是，投資者自2021 年第一季度調查以來，對稅收變化（48%）及新冠疫情（47%）的憂慮有所緩和。企業家的樂觀情緒仍然高漲，77% 企業家對未來十二個月的業務抱持樂觀態度，略為了下降三個百分點。



35% 受訪者計劃積極招聘人才，對比上個季度的37%稍微下降。53%企業家則維持現有員工數目不變。42%的受訪者計劃增加業務投資，而47% 則計劃維持現有投資，顯示業務有穩定的跡象。



企業家認為可持續發展在未來三年將帶來多項潛在益處。61% 受訪者認為可持續發展有助増加業務收入，57%認為這可以改善客戶關係，55% 則認為這可改善員工關係。然而，51%受訪者卻認為有增加成本的顧慮。

美國

展望未來，美國投資者對當地經濟最為樂觀（69%）。同時，他們認為通脹在未來十二個月將加速（57%），比例為所有地區之最。



拉丁美洲

雖然其他地區百分比較高，但拉丁美洲投資者對未來十二個月的當地經濟抱持樂觀態度（67%），數據自2021 年第一季度調查以來上升了 7%。39%投資者預計通脹會在未來十二個月加速，比例為全球第二低。



歐洲（瑞士除外）

大部分歐洲（瑞士以外）的投資者對未來十二個月的當地經濟抱持樂觀態度（75%），為調查的五個地區中最高。48% 的投資者認為通脹會在未來十二個月加速。



瑞士

瑞士投資者對當地經濟愈見樂觀（74%），比上一季度上升了 17%。46% 投資者認為通脹會在未來十二個月加速。



亞洲

66%亞洲投資者對未來十二個月的當地經濟持樂觀態度。值得留意的是，僅 38%的亞洲投資者認為通脹會在未來十二個月加速上升。



如欲取得進一步資料並詳閱報告，請瀏覽ubs.com/investor-sentiment



關於此調查

在這次調查中，瑞銀訪問2,999 名投資者（持有至少100 萬美元的可投資資產）及1,201 名企業家（公司年收入達至少100 萬美元，除企業家自己外至少有一名僱員）。調查在2021 年6 月23 日至 7 月12 日期間進行，全球受訪者橫跨全球15 個市場，包括阿根廷、巴西、中國內地、法國、德國、香港地區、意大利、日本、墨西哥、俄羅斯、新加坡、瑞士、阿聯酋、英國及美國。



關於瑞銀集團（UBS）

瑞銀集團致力為遍佈全球的富裕人士、機構和公司客戶以及瑞士的私人客戶提供卓越的金融諮詢服務和解決方案。瑞銀的策略以全球領先的財富管理業務和位於瑞士的卓越全能銀行業務為核心，並由資產管理人和投資銀行業務輔以加強其雄厚的實力。瑞銀專注的業務均在其目標市場擁有強勁的競爭地位，具高資本效率及擁有極富吸引力的長期結構性增長和盈利前景。



瑞銀在全球所有主要金融中心都有營運活動，在50 個地區均設有辦公據點。全球員工人數約有68,000 人，其中約30%位於美洲、31%位於瑞士、19%位於歐洲、中東及非洲地區，20%位於亞太地區。公司於瑞士證券交易所以及紐約證券交易所上市。



（資料由客戶提供）