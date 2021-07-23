【港區國安法】陳茂波﹕強烈反對美國投資環境報告　稱內文惡意抹黑國安法

▲ 財政司司長陳茂波周四（22日）表示，報告對《香港國安法》的指控毫無根據。

美國國務院周三（21日）公佈2021年最新全球投資環境報告，報告內文指出，自香港實施《香港國安法》後，削弱香港司法制度的獨立性，亦為在港營商企業帶來不穩定性，增加投資者對香港的疑慮。財政司司長陳茂波周四（22日）表示，該報告對《香港國安法》的指控毫無根據，形容箇中內容為「惡意抹黑」。他重申，多項證據顯示，國際投資者現時仍對香港充滿信心。

美國國務院公佈2021年最新全球投資環境報告，該報告由投資環境報告由各地使館和駐外經濟官員撰寫，為全球各地的投資環境進行評估，以及提供營商資訊。

在香港部分中，報告稱，自國安法在香港實施後，有關部門或可透過引用法例，向被指涉及侵犯國家安全的企業或個人收集數據。國安法亦賦予執法者權利，凍結部分與國家安全罪行有關的資產。而在目前的「一國兩制」框架下，當局認為，香港現時並沒有足夠自主性。此外，報告亦提出，美國市民在香港或會面臨遭監視、被拘留的風險。

圖看報告涉及國安法的內容（英文）（按圖可放大）

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陳茂波﹕美方言論自相矛盾

陳茂波回應報告表示，港府絕不認同報告中，有關《香港國安法》的評論。他指，美國政府已多次試圖抹黑《香港國安法》，相信報告內對《香港國安法》的指控為惡意評論，批評美國此舉「粗暴干預香港事務」，港府強烈反對有關行為，並予以譴責。

美商會會長﹕國安法界線模糊增添外企疑慮，詳見﹕【下一頁】

他亦認為，報告內含有自相矛盾之處。報告一方面指出《香港國安法》的問題，另一方面卻表示香港仍為美國的熱門投資和貿易地點，反映美國言論違反邏輯。

他亦指，每個國家本有權利和義務維護國家安全，制定有關法律亦完全符合國際慣例，認為美國對《香港國安法》的攻撃突顯其雙重標準。

許正宇﹕香港營商環境一切如常，詳見﹕【下一頁】

陳茂波引述多項數據稱，香港金融市場仍繼續吸引海外投資者，證明在實施國安法後，香港投資環境更趨穩定，金融市場將繼續吸引資金流入。

他指，政府將推出「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通，料將進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通，推動財富管理和資管發展，進一步提升香港作為國際金融中心，以及其全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

他亦指，隨著特區政府繼續實施國安法，市民回歸正常生活，加上金融市場繼續保持生氣勃勃，政府有堅定的信心和能力，帶領香港經濟不斷向前蓬勃發展。

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編輯﹕賴奕羚