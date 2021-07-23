【港股市況】恒生指數早段倒跌約200點　恒大汽車回吐6%（不斷更新）

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【電動車】法拉第未來完成SPAC美國上市 收市僅升1.4% 恒大汽車跌5%（附短片）
美國上周首申領失業金人數遠高於市場預期，市場觀望多隻大型科技股下周公布業績，道指隔晚先跌後揚升25點，港股今早輕微高開。恒生指數開報27740點，升17點。恒生科技指數升近0.01%，報7495點。恒大 （03333） 續升逾2%；微盟 （02013） 再彈1%；騰訊 （00700） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【09：56】中電信 （00728） 今早曾破頂高見3.23元，最新轉跌近1%，低見3.13元。中電信回A股再進一步，首發上市申請獲通過中國證監會發審委審核。
【09：50】長汽 （02333） 昨略為回吐後，今早再升逾2%，破頂高見32.5元。
【09：49】東岳 （00189） 股價逆市升逾6%，破頂高見13.42元。
【09：48】國美零售 （00493） 公布與深圳市投資控股及深圳怡亞通訂立框架合作協議，股價逆市升12%，高見1.02元。
【09：47】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌1%。
【09：45】恒大汽車 （00708） 今早回吐6%，低見14.6元。FF（美︰FFIE）開市後甫升逾23%，高見17美元，惟其後轉跌，最終收報13.98元，升1.45%。
【電動車】法拉第未來完成SPAC美國上市 收市僅升1.4% 恒大汽車跌5%（附短片）
【09：40】大市跌幅擴大至約200點，報27525點；科指跌1.2%，報7396點。
【09：33】港股早段轉跌，跌約100點，跌至27600點水平。
【09：32】南方錳業 （01091） 升逾兩成，破頂高見1.01元。
【09：30】藥明康德六高層將減持33萬股A股、今早高開1.2%
【09：27】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市低開半成，開報854.5元，成交1136萬元；快手 （01024） 跌逾2%，開報142元。
【快手】快手宿華4年前飲恨 收購戰輸TikTok張一鳴 從此成短視頻二哥
【09：23】聯易融科技 （09959） 公布使用最多1億美元的資金回購股份，聯易融科技高開3.1%，開報12.5元。
【09：21】恒生指數開報27740點，升17點。恒生科技指數升近0.01%，報7495點。恒大 （03333） 續升逾2%；微盟 （02013） 再彈1%；騰訊 （00700） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%。
【09：14】期指開報27720點，升15點。
【08：51】恒指黑期跌約19點，報27685點；道指期貨升68點，報34777點。
【08：22】SOGO母企利福料中期扭虧為盈 賺2.2億元
【07：45】港股ADR收報27611點，跌111點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.77元，跌0.53元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報541.18元，跌2.82元或0.5%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國上周首申領失業金人數意外增加，遠高於市場預期，美股反覆拉鋸，道指先跌後揚，收報34823點，升25點；標指收報4367點，升8點或0.2%；納指收報14684點，升52點或0.36%。
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責任編輯︰梁浩碩