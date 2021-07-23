【港股市況】恒生指數午後跌300點　港交所跌4%（不斷更新）

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【內房前景】高騰﹕內地不會放任內房爆煲 必力救涉系統性風險企業
道指隔晚先跌後揚升25點，港股今早輕微17點，其後走勢反覆向下，曾倒跌逾300點，恒生指數半日倒跌275點，報27448點，成交695億元。恒生科技指數跌2.2%，報7325點。視頻股挫，快手 （01024） 跌9%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌8%；體育用品股東奧開幕前大跌，李寧 （02331） 跌逾9%；特步 （01368） 挫一成。
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焦點股：多圖講解重點消息及財經日誌
焦點新聞︰
即市走勢︰
【14：02】港交所（00388）最新跌4%，報518元日內低位。
【13：35】港交所（00388）跌幅略擴大至3.7%，跌至520元。
【13：31】部分恒大系午後跌幅擴大，恒大（03333）、恒大汽車（00708）跌逾6%；恒大物業（06666）跌逾4%；恒騰（00136）跌逾12%。
【恒大股債】恒大債息從高位回落 分析﹕不預期明年恒大債券出現違約
【13：13】恒騰（00136）午後跌一成，低見3.84元。
【13：11】遠大住工（02163）中午發盈喜，預期中期按年扭虧為盈，將錄得盈利介乎約3500萬元至5500萬元人民幣，股價升逾2%。
【13：04】李寧（02331）午後跌幅擴大至13%，低見78.2元；特步（01368）跌11%；安踏（02020）跌近7%。
【13：04】新焦點（00360）午後升近五成，高見0.132元。
【13：00】恒指午後初段跌約300點，報27423點。
【12：55】7月首批國產遊戲版號下發 騰訊網易B站均有遊戲在列
【12：01】恒生指數半日倒跌275點，報27448點，成交695億元。恒生科技指數跌2.2%，報7325點。視頻股挫，快手 （01024） 跌9%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌8%；體育用品股東奧開幕前大跌，李寧 （02331） 跌逾9%；特步 （01368） 挫一成。
【11：46】中移動 （00941） 股價逆市升1%，高見51.1元。
【11：41】港股中午收市前跌315點，27409點；科指跌2.4%，報7313點。
【11：33】花旗上調敏華 （01999） 目標價9%至20元，評級調升至「買入」，敏華逆市升6%，高見16.7元。
【11：30】內地股市半日向下，上證跌近0.7%；深證跌1.4%；創業板指跌1.8%。
【11：26】港交所 （00388） 跌幅擴大至3%，低見523.5元。
【11：25】上海復旦 （01385） 續跌逾13%，低見22.8元。
【11：22】瑞信：國產品牌與外資品牌差距收窄 體育用品股股價急挫、特步李寧跌一成
【11：12】未來資產GlobalX連推3主題ETF 涉半導體、遊戲娛樂、電商物流
【11：06】券商股逆市上升，中信証券 （06030） 、海通證券 （06837） 升逾2%；中金 （03908） 、廣發証券 （01776） 升逾4%。
【11：03】長汽 （02333） 升幅擴大至逾7%，破頂高見33.95元。
【10：43】特步 （01368） 跌幅擴大近一成，低見11.5元；李寧 （02331） 跌9%；安踏 （02020） 跌半成。
【10：29】大市跌幅擴大至近300點，報27435點，跌288點；科指跌2%，報7339點。
【10：27】港交所 （00388） 跌逾2%，低見528元。
【10：15】銀濤 （01943） 升逾46%，破頂高見0.67元，暫為升幅最大股份。
【10：12】港股跌幅略擴大至近250點，科指跌1.7%。
【10：10】東奧今日開幕，惟體育用品股續軟，其中特步 （01368） 跌逾6%；李寧 （02331） 跌半；安踏 （02020） 跌逾2%。
【10：09】快手科技 （01024） 跌幅擴大至逾8%，破底低見132.8元。
【10：07】中車時代電氣 （03898） 升逾8%，破頂高見65.3元。
【10：03】汽車股逆市造好，除長汽 （02333） 升逾4%破頂外，比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 升逾1%；廣汽 （02238） 升2%。商務部市場運行和消費促進司司長朱小良昨日表示，今年中國的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下滑的局面。
商務部：今年汽車銷售有望實現正增長 上半年新能源車銷售增近兩倍
【09：56】中電信 （00728） 今早曾破頂高見3.23元，最新轉跌近1%，低見3.13元。中電信回A股再進一步，首發上市申請獲通過中國證監會發審委審核。
【09：50】長汽 （02333） 昨略為回吐後，今早再升逾2%，破頂高見32.5元。
【09：49】東岳 （00189） 股價逆市升逾6%，破頂高見13.42元。
【09：48】國美零售 （00493） 公布與深圳市投資控股及深圳怡亞通訂立框架合作協議，股價逆市升12%，高見1.02元。
【09：47】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌1%。
【09：45】恒大汽車 （00708） 今早回吐6%，低見14.6元。FF（美︰FFIE）開市後甫升逾23%，高見17美元，惟其後轉跌，最終收報13.98元，升1.45%。
【電動車】法拉第未來完成SPAC美國上市 收市僅升1.4% 恒大汽車跌5%（附短片）
【09：40】大市跌幅擴大至約200點，報27525點；科指跌1.2%，報7396點。
【09：33】港股早段轉跌，跌約100點，跌至27600點水平。
【09：32】南方錳業 （01091） 升逾兩成，破頂高見1.01元。
【09：30】藥明康德六高層將減持33萬股A股、今早高開1.2%
【09：27】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市低開半成，開報854.5元，成交1136萬元；快手 （01024） 跌逾2%，開報142元。
【快手】快手宿華4年前飲恨 收購戰輸TikTok張一鳴 從此成短視頻二哥
【09：23】聯易融科技 （09959） 公布使用最多1億美元的資金回購股份，聯易融科技高開3.1%，開報12.5元。
【09：21】恒生指數開報27740點，升17點。恒生科技指數升近0.01%，報7495點。恒大 （03333） 續升逾2%；微盟 （02013） 再彈1%；騰訊 （00700） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%。
【09：14】期指開報27720點，升15點。
【08：51】恒指黑期跌約19點，報27685點；道指期貨升68點，報34777點。
【08：22】SOGO母企利福料中期扭虧為盈 賺2.2億元
【07：45】港股ADR收報27611點，跌111點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.77元，跌0.53元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報541.18元，跌2.82元或0.5%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國上周首申領失業金人數意外增加，遠高於市場預期，美股反覆拉鋸，道指先跌後揚，收報34823點，升25點；標指收報4367點，升8點或0.2%；納指收報14684點，升52點或0.36%。
【開市9點半】瑞銀料MSCI香港指數仍有5%下行空間 快手宿華4年來首開口 嘆收購戰輸畀張一鳴
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責任編輯︰梁浩碩