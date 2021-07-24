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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR】避險模式全速開動　騰訊ADR失520關　中概股告急　夜期收市急瀉212點（不斷更新）

股市 04:37 2021/07/24

分享：

奧運開幕，歐美股市齊升，不過，教育股在嚴密的監管下，觸發海外資金對中概股全面的拋售，尾市跌勢見喘定，港股夜期收市跌212點，險守27000關，騰訊（00700）ADR急插，低港2.1%，網易受累教育股有道，收市亦低港7%，其他科技股ADR及中概股一齊急瀉。

即睇港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 42.90 -0.1%
百度美股 167.69 -2.4%
騰訊ADR 519.71 -2.1%
阿里巴巴美股 200.57 -2.3%
網易美股 160.88 -7.0%
京東美股 280.83 -3.1%

 

中概股 美元 變幅
好未來 6 -70.8%
新東方 2.93 -54.2%
嗶哩嗶哩 95.21 -12.4%
萬國數據 64.67 -10.8%
富途 124.62 -7.5%
滴滴 8.06 -21.0%
滿幫 10.85 -28.4%

 

中概股 美元 變幅
騰訊音樂 10.78 -6.9%
愛奇藝 11.32 -6.7%
陸金所 7.69 -7.9%
拼多多 97.31 -7.3%

北水連續5日淨流出，計及今日走資48.7億元，全周累計走資172.7億元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、港交所 （00388） 分別遭北水淨沽21.5億、8.9億元、8億元。車股繼續有北水加倉，長汽 （02333） 及比亞迪 （01211） 分別有7.4億及5.3億元淨入。

北水資金流向：

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道指隔晚先跌後揚升25點，港股輕微高開17點，其後走勢反覆向下，午後曾跌逾500點，恒生指數收報27321點，跌401點，成交1396億元。恒生科技指數跌近3%，報7268點。教育股挫，新東方 （09901） 大跌40%；思考樂 （01769） 、新東方在綫 （01797） 分別跌28%。快手 （01024） 跌一成；嗶哩嗶哩 （09626） 跌9%。體育用品股東京奧運開幕前下跌，李寧 （02331） 跌8%；特步 （01368） 跌7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息及財經日誌

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焦點新聞︰

【互聯網監管】GIC：政策令發展更具持續性 續看好中國市場

即市走勢︰

【03：00】港股夜期收市跌212點，收報27060點

【22：18】夜期急跌220點

【21：30】美股高開，惟夜期跌102點，報27170點。

【20：41】夜期跌12點，低水62點。

【18：42】恒指夜期升45點，報27317點，低水5點。

【16：10】恒生指數收報27321點，跌401點，成交1396億元。恒生科技指數跌近3%，報7268點。教育股挫，新東方 （09901） 大跌40%；思考樂 （01769） 、新東方在綫 （01797） 分別跌28%。快手 （01024） 跌一成；嗶哩嗶哩 （09626） 跌9%。體育用品股東京奧運開幕前下跌，李寧 （02331） 跌8%；特步 （01368） 跌7%。

【16：00】恒生指數U盤前跌428點，報27295點。

【15：39】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 齊跌一成。

【15：35】新東方 （09901） 、思考樂教育 （01769） 、新東方在綫 （01797） 暫為跌幅最大股份首三位。

【15：33】新東方 （09901） 最新跌43%，報28.9元，尾市曾挫五成，破底低見25.2元。

【15：19】港交所 （00388） 跌幅擴至逾4%，低見514元。

【15：18】恒指跌500點，低見27222點，

【15：14】新東方在綫 （01797） 領跌下，科指跌幅至3%，報7252點。

【15：11】恒指跌逾400點，跌穿27300點水平。

【15：08】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 尾市跌逾9%。ATMX方面，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【15：05】新東方 （09901） 跌逾四成，破底低見29.4元，成交近8億元。

【15：04】大市尾市跌幅擴大，恒指跌近400點，報27338，跌385點；科指跌2.9%，報7276點。

【15：01】內地股下跌，上證全日跌0.7%；深證跌1.5%；創業板指跌2.1%。

【14：54】新東方 （09901） 跌幅擴大至三成，破底低見35.15元。

【異動股】教育股午後暴瀉、新東方大跌逾3成　國務院本周曾提教育培訓反壟斷執法

【14：52】微盟 （02013） 昨反彈一日後，今日再跌半成，低見10.9元。

【14：39】小米 （01810） 午後跌幅擴大至3%，低見26.3元。阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌1.1%；美團 （03690） 跌1.3%。

【14：32】華爾街投行：中國企業「棄美赴港」上市或成唯一出路　港交所照跌4%

【14：32】教育股挫，新東方 （09901） 跌逾21%；思考樂教育 （01769） 跌兩成；新東方在綫 （01797） 跌15%。

【14：12】瀋陽支持國企增持盛京銀行　恒大或失控制權、鄭裕彤家族等香港富豪持股

【14：10】高騰﹕內地不會放任內房爆煲　必力救涉系統性風險企業

【14：02】港交所 （00388） 最新跌4%，報518元日內低位。

【13：35】港交所 （00388） 跌幅略擴大至3.7%，跌至520元。

【13：31】部分恒大系午後跌幅擴大，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 跌逾6%；恒大物業 （06666） 跌逾4%；恒騰 （00136） 跌逾12%。

【恒大股債】恒大債息從高位回落　分析﹕不預期明年恒大債券出現違約

【13：13】恒騰 （00136） 午後跌一成，低見3.84元。

【13：11】遠大住工 （02163） 中午發盈喜，預期中期按年扭虧為盈，將錄得盈利介乎約3500萬元至5500萬元人民幣，股價升逾2%。

【13：04】李寧 （02331） 午後跌幅擴大至13%，低見78.2元；特步 （01368） 跌11%；安踏 （02020） 跌近7%。

【13：04】新焦點 （00360） 午後升近五成，高見0.132元。

【13：00】恒指午後初段跌約300點，報27423點。

【12：55】7月首批國產遊戲版號下發　騰訊網易B站均有遊戲在列

【12：01】恒生指數半日倒跌275點，報27448點，成交695億元。恒生科技指數跌2.2%，報7325點。視頻股挫，快手 （01024） 跌9%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌8%；體育用品股東奧開幕前大跌，李寧 （02331） 跌逾9%；特步 （01368） 挫一成。

【11：46】中移動 （00941） 股價逆市升1%，高見51.1元。

【11：41】港股中午收市前跌315點，27409點；科指跌2.4%，報7313點。

【11：33】花旗上調敏華 （01999） 目標價9%至20元，評級調升至「買入」，敏華逆市升6%，高見16.7元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌近0.7%；深證跌1.4%；創業板指跌1.8%。

【11：26】港交所 （00388） 跌幅擴大至3%，低見523.5元。

【11：25】上海復旦 （01385） 續跌逾13%，低見22.8元。

【11：22】瑞信：國產品牌與外資品牌差距收窄　體育用品股股價急挫、特步李寧跌一成

【11：12】未來資產GlobalX連推3主題ETF　涉半導體、遊戲娛樂、電商物流

【11：06】券商股逆市上升，中信証券 （06030） 、海通證券 （06837） 升逾2%；中金 （03908） 、廣發証券 （01776） 升逾4%。

【11：03】長汽 （02333） 升幅擴大至逾7%，破頂高見33.95元。

【10：43】特步 （01368） 跌幅擴大近一成，低見11.5元；李寧 （02331） 跌9%；安踏 （02020） 跌半成。

【10：29】大市跌幅擴大至近300點，報27435點，跌288點；科指跌2%，報7339點。

【10：27】港交所 （00388） 跌逾2%，低見528元。

【10：15】銀濤 （01943） 升逾46%，破頂高見0.67元，暫為升幅最大股份。

【10：12】港股跌幅略擴大至近250點，科指跌1.7%。

【10：10】東奧今日開幕，惟體育用品股續軟，其中特步 （01368） 跌逾6%；李寧 （02331） 跌半；安踏 （02020） 跌逾2%。

【10：09】快手科技 （01024） 跌幅擴大至逾8%，破底低見132.8元。

【10：07】中車時代電氣 （03898） 升逾8%，破頂高見65.3元。

【10：03】汽車股逆市造好，除長汽 （02333） 升逾4%破頂外，比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 升逾1%；廣汽 （02238） 升2%。商務部市場運行和消費促進司司長朱小良昨日表示，今年中國的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下滑的局面。

商務部：今年汽車銷售有望實現正增長　上半年新能源車銷售增近兩倍

【09：56】中電信 （00728） 今早曾破頂高見3.23元，最新轉跌近1%，低見3.13元。中電信回A股再進一步，首發上市申請獲通過中國證監會發審委審核。

【中電信回A】中國電信A股上市申請 獲中證監通過

【09：50】長汽 （02333） 昨略為回吐後，今早再升逾2%，破頂高見32.5元。

【09：49】東岳 （00189） 股價逆市升逾6%，破頂高見13.42元。

【09：48】國美零售 （00493） 公布與深圳市投資控股及深圳怡亞通訂立框架合作協議，股價逆市升12%，高見1.02元。

【09：47】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌1%。

【09：45】恒大汽車 （00708） 今早回吐6%，低見14.6元。FF（美︰FFIE）開市後甫升逾23%，高見17美元，惟其後轉跌，最終收報13.98元，升1.45%。

【電動車】法拉第未來完成SPAC美國上市 　收市僅升1.4%　恒大汽車跌5%（附短片）

【09：40】大市跌幅擴大至約200點，報27525點；科指跌1.2%，報7396點。

【09：33】港股早段轉跌，跌約100點，跌至27600點水平。

【09：32】南方錳業 （01091） 升逾兩成，破頂高見1.01元。

【09：30】藥明康德六高層將減持33萬股A股、今早高開1.2%

【09：27】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市低開半成，開報854.5元，成交1136萬元；快手 （01024） 跌逾2%，開報142元。

【快手】快手宿華4年前飲恨　收購戰輸TikTok張一鳴　從此成短視頻二哥

【09：23】聯易融科技 （09959） 公布使用最多1億美元的資金回購股份，聯易融科技高開3.1%，開報12.5元。

【09：21】恒生指數開報27740點，升17點。恒生科技指數升近0.01%，報7495點。恒大 （03333） 續升逾2%；微盟 （02013） 再彈1%；騰訊 （00700） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%。

【09：14】期指開報27720點，升15點。

【08：51】恒指黑期跌約19點，報27685點；道指期貨升68點，報34777點。

【08：22】SOGO母企利福料中期扭虧為盈　賺2.2億元

【07：45】港股ADR收報27611點，跌111點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.77元，跌0.53元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報541.18元，跌2.82元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國上周首申領失業金人數意外增加，遠高於市場預期，美股反覆拉鋸，道指先跌後揚，收報34823點，升25點；標指收報4367點，升8點或0.2%；納指收報14684點，升52點或0.36%。

【開市9點半】瑞銀料MSCI香港指數仍有5%下行空間　快手宿華4年來首開口　嘆收購戰輸畀張一鳴

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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