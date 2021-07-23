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【美股焦點】Twitter上季收入增逾7成、轉賺6560萬美元　CEO：比特幣成公司未來重要部分　盤前升5%

股市 16:26 2021/07/23

分享：

【美股焦點】Twitter上季收入增逾7成、轉賺6560萬美元　CEO：比特幣成公司未來重要部分

Twitter（美︰TWTR）公布季績，Twitter上季轉盈，錄得盈利6560萬美元，收入按年升74%至11.9億美元，勝市場預期的10.7億美元，經調整每股盈利20美仙，較市場預期的7美仙為高。Twitter股價盤前升5.3%，現報73.22美元。

期內，可獲利每日活躍用戶（mDAU）2.06億，按年增11%，符預期。可獲利每日活躍用戶或在網站上查看廣告的Twitter用戶數量增長11%。

Twitter預期，本季收入為12.2億至13億美元，高於預期的11.7億美元。

Twitter創辦人：比特幣成公司未來重要組成部分

Twitter 創辦人兼行政總裁Jack Dorsey在業績會議稱，比特幣將成為公司未來重要組成部分，因為使用加密貨幣，令公司不同產品或服務如super follows、Tip Jar、電商、訂閱都可以更快接觸到不同市場，毋須逐個市場發展，而比特幣是互聯網原生貨幣的「最佳候選人」。

Dorsey稱，比特幣不止是貨幣概念，而且在社交媒體去中心化、提供經濟誘因層面，比特幣都值得Twitter和Twitter股東去重視或投資。

Dorsey一直活躍在幣圈，同樣由他創立的支付平台Square （美：SQ）已有投資比特幣，但此次是他首次在Twitter公司提及比特幣在公司的發展。

Square季度收入按年增1.4倍 斥1.7億美元購比特幣，可見【下一頁】

比特幣重上11000美元 電子支付商Square斥5000萬美元買比特幣，可見【下一頁】

相關文章：

【TSLA】馬斯克：Tesla完成能源盡職審查將重新接受比特幣支付　電池供應成最大限制因素

【Twitter業績】Twitter用戶增長及本季展望未及預期　股價盤後挫11%

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

美股 Square（美：SQ） 比特幣 Twitter（美：TWTR） 新經濟股 Twitter

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