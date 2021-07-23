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【歐央行議息】拉加德稱歐央行已汲取教訓 不會過早收緊幣策

股市 02:18 2021/07/23

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拉加德表示，歐洲央行從過去危機中汲取教訓，不會過早撤出緊急支持性措施，以免破壞當前經濟復甦勢頭。（法新社資料圖片）

歐洲央行總裁拉加德表示，央行已從過去的危機中汲取教訓，不會過早撤出緊急支持性措施，以免破壞當前經濟復甦勢頭。

拉加德周四在歐洲央行政策會議結束後的新聞發布會上發表這番講話。歐洲央行正在實施歷時18個月制定出的新貨幣政策戰略，修改了利率前瞻指引，將政策調整與實現2%的新通脹目標更加緊密地掛鈎，同時稱若價格增速在「短暫」時期內超過目標，不一定會立即做出反應。

歐洲央行通過這些措施加大了努力，設法讓市場相信為了恢復物價穩定，央行將保持超寬鬆政策，包括處於紀錄低位的負利率。

拉加德的講話在歐洲國債市場引起反響，投資者紛紛買入義大利和西班牙等歐元區經濟最脆弱國家的債券。

「這意味著新戰略實際上，標誌著央行轉向更加鴿派的立場，」ING經濟學家Carsten Brzeski在報告中寫道。彭博經濟研究稱，預計歐洲央行將在9月會議上擴大資產購買規模，向經濟注入更多流動性。

歐洲央行此次對前瞻指引做出的調整，意味著即使通脹率在歐洲央行三年期預測期間末達到目標水平，央行也不會被迫收緊政策加以應對。

歐洲央行目前預計2023年價格漲幅平均僅為1.4%，意味著距離加息還會有幾年時間。

「我們從過去和近期經歷中學到了教訓，」拉加德告訴記者。她提到了「耐心」，並稱新前瞻指引「旨在避免不利於經濟的過早緊縮。」

歐洲央行承諾繼續實施超寬鬆政策，與一些主要央行形成鮮明對比。在通脹率高於5%的美國，聯儲局官員已經在討論何時開始縮減刺激措施。一些英國央行官員曾表示應盡快考慮縮減購債。

【歐央行議息】新前瞻指引未獲全體支持 　德央行等持異議

拉加德警告過早停止刺激　可能破壞歐元區復甦

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編輯：李勝君

 


 

美國聯儲局 美股 負利率 貨幣政策 債券 買入 歐洲 加息 英國 歐洲央行

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