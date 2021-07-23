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IMF擬改進優惠貸款計劃 　或有限售黃金儲備

股市 01:59 2021/07/23

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IMF表示將改進其優惠貸款計劃，提出了有限出售IMF黃金，以提高其貸款能力的可能性。（法新社資料圖片）

國際貨幣基金組織（IMF）周四表示，將修改其優惠貸款計劃，以便在疫情和復甦期間更好地支持低收入國家，並提出了有限出售IMF黃金，以提高其貸款能力的可能性。

IMF稱執行董事會上周支持改革，包括將低收入國家的優惠融資額度提高45%；通過符合條件的項目消除最貧窮國家的准入限制；並維持此類貸款的零利率。

IMF表示，鑑於IMF對低收入國家的貸款在2020年增長8倍，達到132億美元；且有迹象表明，對優惠融資的需求將在未來幾年保持高位，所以這些改革是必要的。

為提高其減貧與增長信託（PRGT）基金的貸款能力，IMF擬未來幾年從成員國再尋求180億美元，除了疫情危機開始以來已籌集約240億美元外，還有40億美元用於支持零利率的補貼。

IMF表示，較富裕的成員國可以動用現有和新的特別提款權（SDR）緊急儲備來籌集資金。IMF今年8月預計將批准增加6500億美元特別提款權分配，這可能有助於推動籌資過程。

根據IMF的一份工作人員文件，這些變化是一項兩階段計劃的一部分，該計劃呼籲在2024至2025年為IMF優惠融資模式，找到一個「持久解決方案」，包括可能通過「有限出售」IMF的黃金儲備。

IMF在一份新聞稿中表示，其執行董事會認識到，從成員國爭取額外資金的努力是巨大的，但強調了PRGT在幫助低收入國家應對疫情方面發揮的重要作用。

IMF表示，許多董事建議盡早探索所有融資方案，包括動員IMF內部資源，並在第二階段之前探索出售黃金。

不過，也有少數董事不支持這一選項，理由是此類出售的複雜性和時間長度，以及「可能對基金資產負債表造成影響」。

IMF總裁：美通脹有持續上升風險 或需提前加息

【美國加息】IMF上調美國經濟增長預期　料最快於明年底加息

編輯：李勝君

美股 疫情 黃金 補貼 國際貨幣基金組織 特別提款權 集資 美元

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