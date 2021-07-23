【歐央行議息】據報德國和比利時央行總裁　反對歐央新利率指引

▲ 外電引述消息人士稱德國和比利時央行總裁，對歐央行新利率指引持反對態度。（法新社資料圖片）

歐洲央行總裁拉加德表示，調整前瞻指引是履行維持寬鬆貨幣政策立場的承諾，以達致通脹目標。她承認，調整指引未得到一致同意，但有大多數委員同意，情況屬預期以內。

她在記者會上說，新一波病毒感染可能對歐元區經濟復甦構成風險。歐洲央行仍認為經濟面對的風險大致平衡，前景仍取決於疫情演變進程，以及歐洲各地疫苗接種計劃的進展。

另方面，四位消息人士對路透社表示，歐洲央行決策者中有不少人反對周四公布的新利率指引，但多數人都被說服了，只有德國和比利時央行總裁仍堅持己見。

歐洲央行在周四的會議後表示，預計利率將維持在當前或更低水平，直至通脹遠在其預測期結束前就達到2%並長期維持在該水平。德國央行總裁魏德曼和比利時央行總裁溫施(Pierre Wunsch)對此持反對態度。

較早時，歐洲央行調整前瞻指引。央行管理委員會預期，關鍵利率將維持在現水平，甚至更低，直至通脹在遠早於預測期間結束前達到2%，並在餘下時間內維持2%，意味在短暫時間內，通脹率可能溫和高於2%。

央行表示，調整前瞻指引目的為配合早前的策略檢討，將中期通脹目標設定在2%對稱水平。

另外，歐洲央行維持主要再融資利率為零不變，存款工具利率維持負0.5厘不變，符合市場預期。緊急抗疫買債計劃(PEPP)淨買入規模維持1.85萬億歐元直至明年3月底，或直至疫情過去，本季買債步伐將較今年首幾個月明顯加快。央行亦維持資產購買計劃(APP)每月淨買債200億歐元不變。

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編輯：李勝君