夏寶龍宣示的香港新格局

夏寶龍主任在《香港國安法》實施一周年後的講話，無疑是中央政府對香港當前形勢作出的權威性總結。從此講話中，我們已可清楚看到，中央已為香港管治的模式設下了底綫，《二十三條》雖仍未立法，但香港已不再是一個「不設防」的城市，2019年那種明目張膽的黑暴，不會容易再出現了。

夏的講話及其結構，不少論者已分析過，只談自己的一些片斷性觀察。這份報告既告訴特區政府中央對她的要求與期許，也讓港人知道中央對香港的願景，同時也以勝利者的姿態向美國的一些政客與傳媒宣告︰你們對香港的政策錯誤，也失敗了！香港這一金融中心在國際上雖然重要，西方不少金融界中人也害怕若香港受損會引致火燒連環船，衝擊到西方世界金融系統的穩定性，但大多數西方政客恐怕不會太理會香港的死活，在他們眼中，若是香港不行了，反而可成為他們用以警世的反面教材，以證明自己一套行之有效。有了國安法後，美國的官員自特朗普始，紛紛想像着香港如何會被美國的制裁而弄得衰敗下去，但經過一年後，夏卻用數字證明香港形勢一片大好！他的評估基本上準確，我不用他引用的數據，只想指出，自去年6月30日國安法實施前夕到今年7月21日，淨流入香港的資金共3,600多億港元，這是反映投資者對香港前景信心的最重要指標，也粉碎了資金因有國安法而大量外逃的謠言。華盛頓的觀察者應該可以看到，美國並無能力改變中央對港的政策。對於美國政府加之於香港與內地一些官員的制裁，夏寶龍直指毫無意義，可以「蔑視」，亦即港人所說的「睬你都傻」！

反中亂港人士 須摒出權力架構

對有意從政或參與政府管治工作的人，夏寶龍的信息也十分清晰。任何想加入管治班子的，一定要是堅定的愛國者，對懷有反中亂港之心的人，必須徹底地排除出權力架構之外。換言之，去參選當議員或要當官的，若不是堅定的愛國者，便絕不會被容許。夏更表明這是「鐵的底綫」，用詞非常嚴厲。這道底綫當然對香港的政治生態會造成翻天覆地的影響，這與從前中央政府對港較為放任的取態有所不同。其實從中央的角度看香港，可以把她視為一個社會各種制度的實驗場所，倘若香港的管治模式有效，內地可借鑑，事實上過去在經濟層面上從香港借鑑過去的制度或政策不在少數，但近年香港制度中的缺陷卻日漸暴露，幾乎把香港拖進萬劫不復的地步，在致力一國兩制行穩致遠的原則下，把亂港的根源斬斷，不容許本來便是違反《基本法》的反中亂港人士掌權，是遲來了但仍是必須的決定。不過，夏寶龍也說清楚一般人民無論有任何政治立場，只要不犯法，在港可自由如常生活，但進入權力架構的，要求便高得多。

愛國是參選及當官的必要條件，但卻非足夠條件。夏的講話中對加入管治架構的人頗有期許及要求，他們要德才兼備，能團結他人，善於破解各方面的矛盾，懂得調查研究科學決策，但我印象最深的，卻是要求他們要有擔當，這也正是習近平所說的「為官避事平生恥」的延續，逢山開路，遇水架橋，點中了香港公務員的死穴。

公僕流於死板 應學警隊敢擔當

近月香港評論界中，頗有對公務員的「不作為」作風有微詞。此種批評是對的，但我接觸過很多在不同崗位工作的公務員，卻認為他們也擁有着其他國家地區公務員所沒有的優點，他們做事一板一眼，有時流於死板，但不失為遵守規則及保護法制之人，在行政問題上，香港公務員的效率其實頗高。我們不難找出他們效率上的一些缺點，但只要領教過其他先進國家政府服務的不堪，便不會痛責香港的公務員。為甚麼近年香港官員的表現常招人詬病？我相信是他們沒有適應政治上要有擔當這一要求之故。現在有了國安法神功護體，他們被胡亂攻擊的機會減低，反而當庸官懶官會被批評，希望他們將來能更有膽識更有作為。夏寶龍講話中也有稱讚特區政府在國安法推出後，能迅速建立相關機構，指定的法官亦到位，相關法例細則也刊憲生效。細觀這些成績，正好反映公務員的行政效率，而不見得是政治視野或擔當。

也許公務員的不足要從學習警隊的作風中補回。夏指出警隊是香港及中國的驕傲，此言甚是。在黑暴期間，警隊的專業及不屈不撓精神使人敬佩，他們雖被別有用心的人強加不實之詞，家人受到欺凌屈辱，但仍沒有退縮，敢於擔當，這正是公務員要學習的精神。

很多朋友都注意到夏寶龍要告別劏房籠屋一語。但要注意，他所說的時間背景是第2個百年奮鬥目標，亦即2049年10月1日，離今天超過1萬天。解決這問題的核心是供應更多的土地，若1萬天仍處理不了這問題，香港官員便真的無法向世人交代了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 《香港國安法》實施後，淨流入香港的資金逾3600億，反映投資者對香港前景的信心。（資料圖片）