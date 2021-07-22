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【火速成交】業主企硬唔減依然火速沽貨　放盤3小時內買家即睇即中　斥720萬入市香港仔中心

股樓投資 23:55 2021/07/22

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二手盤源收窄，市面上叫價強硬的業主愈來愈多，但買家需求依然熾熱，就算心儀單位「無價講」亦願入市。最近香港仔中心有業主放盤不設議價空間，物業在3小時內火速易手，一對準新人上車客以720萬元買入單位上樓。

香港置業郭詠詩表示，成交單位為香港仔中心L座中層2室，向東南望內園景，2房間隔，實用面積約438平方呎。郭詠詩稱，原業主委託該行獨家放盤3小時即獲區內客接洽，由於業主不設議價空間，單位最終「零議價」以720萬元成交，實用呎價約16,438元。據悉，買家為準新婚夫婦，認為物業價錢合理，睇樓2次即拍板入市。

資料顯示，原業主於1980年9月以約27萬元購入上述單位，持貨41年，是次轉售帳面賺約693萬元，物業升值約25.7倍。

延伸閱讀︰何文田芳菲價單曝光　折實最平680萬起（附示範單位相）【下一頁】

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撰文 : 謝昕蕎

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