【環保走塑】環境局局長黃錦星：廢塑膠回收先導計劃年內擴至九區

環境局局長黃錦星今日（22日）撰寫網誌，指政府在今年2月推出《香港資源循環藍圖2035》，加強推動全民減廢，同時支持資源循環，以邁向零廢堆填。當中，不少舉措與「走塑」相關，包括塑膠飲料容器生產者責任計劃（公眾諮詢剛完）、管制即棄膠餐具（公眾諮詢至2021年9月8日）以及擴展廢塑膠回收先導計劃（現三區先行）和推廣減少即棄膠餐具的「走塑」文化（如「走飲管」）等。

環保署轄下將推出廢塑膠回收先導計劃，並在東區、觀塘、沙田試行，當局解釋由於此三區有近70萬個家庭（人口約190萬），現時可善用區內「綠在區區」的回收環保站、回收便利點及回收流動點，乾淨回收各類可回收廢塑膠；又可試用環保署為迎接塑膠飲料容器生產者責任制而推出的入樽機，乾淨回收飲品膠樽。

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此外，當局亦推出「中央收膠」先導計劃提供非工商業廢塑膠回收服務，以擴大環保署轄下信心回收的覆蓋範圍。現時，此三區共逾440個屋苑、大廈等處所已登記參與「中央收膠」先導計劃，覆蓋超過三區內50%人口。

此先導計劃提供一條龍服務，承辦商負責把所收廢膠運回廠房，之後有系統地進行分揀、破碎、清洗及熱熔等下游處理工序，將之製成再生原材料或再造產品。而整個流程，由收集運輸至轉廢為材的工序，都經全盤監察，例如在收集車隊裝設全球定位系統（GPS）、備存電子化數據紀錄等，以確保妥善回收，令資源循環。

據上月最新數字，此三區參與塑膠回收先導計劃的處所，平均每日回收量共達六公噸。計劃試行至今，塑膠回收總量已累計約1,400公噸，當中以重量計，1號塑膠（PET，飲品膠樽為主）佔約三分一；而1%為發泡膠類，其質輕，而回收物流的成本亦相對高昂。

環保署現正籌備於今年內將塑膠回收先導計劃逐步擴展至共九區，即是延續服務現時的東區、觀塘及沙田三區外，新增六區包括中西區、深水埗、荃灣、屯門、大埔及西貢，服務地區所覆蓋人口將逾400萬，相關擴展服務合約現正進行招標。如進展順利，連合約所需的預備期計，預計擴展服務最早可於2021年年底開展。這部署將配合社區回收網絡完善收集服務，加強整體效益，並培育本地下游回收再造處理能力，令其扎根茁壯，以支持服務將可進一步覆蓋全港18區。

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責任編輯：潘曉豐