  • 28°C
香港時間 : 2021723日 (五) 00:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保走塑】環境局局長黃錦星：廢塑膠回收先導計劃年內擴至九區

環球政經 23:37 2021/07/22

分享：

環境局局長黃錦星今日（22日）撰寫網誌，指政府在今年2月推出《香港資源循環藍圖2035》，加強推動全民減廢，同時支持資源循環，以邁向零廢堆填。當中，不少舉措與「走塑」相關，包括塑膠飲料容器生產者責任計劃（公眾諮詢剛完）、管制即棄膠餐具（公眾諮詢至2021年9月8日）以及擴展廢塑膠回收先導計劃（現三區先行）和推廣減少即棄膠餐具的「走塑」文化（如「走飲管」）等。

環保署轄下將推出廢塑膠回收先導計劃，並在東區、觀塘、沙田試行，當局解釋由於此三區有近70萬個家庭（人口約190萬），現時可善用區內「綠在區區」的回收環保站、回收便利點及回收流動點，乾淨回收各類可回收廢塑膠；又可試用環保署為迎接塑膠飲料容器生產者責任制而推出的入樽機，乾淨回收飲品膠樽。

【全民運動日】8月1日「全民運動日2021」 市民可免費使用康樂設施：【下一頁

【周末好去處】3大體驗＋7大展區逐個睇！全球首個MEME實體展登陸K11 Art Mall：【下一頁

此外，當局亦推出「中央收膠」先導計劃提供非工商業廢塑膠回收服務，以擴大環保署轄下信心回收的覆蓋範圍。現時，此三區共逾440個屋苑、大廈等處所已登記參與「中央收膠」先導計劃，覆蓋超過三區內50%人口。

此先導計劃提供一條龍服務，承辦商負責把所收廢膠運回廠房，之後有系統地進行分揀、破碎、清洗及熱熔等下游處理工序，將之製成再生原材料或再造產品。而整個流程，由收集運輸至轉廢為材的工序，都經全盤監察，例如在收集車隊裝設全球定位系統（GPS）、備存電子化數據紀錄等，以確保妥善回收，令資源循環。

據上月最新數字，此三區參與塑膠回收先導計劃的處所，平均每日回收量共達六公噸。計劃試行至今，塑膠回收總量已累計約1,400公噸，當中以重量計，1號塑膠（PET，飲品膠樽為主）佔約三分一；而1%為發泡膠類，其質輕，而回收物流的成本亦相對高昂。

環保署現正籌備於今年內將塑膠回收先導計劃逐步擴展至共九區，即是延續服務現時的東區、觀塘及沙田三區外，新增六區包括中西區、深水埗、荃灣、屯門、大埔及西貢，服務地區所覆蓋人口將逾400萬，相關擴展服務合約現正進行招標。如進展順利，連合約所需的預備期計，預計擴展服務最早可於2021年年底開展。這部署將配合社區回收網絡完善收集服務，加強整體效益，並培育本地下游回收再造處理能力，令其扎根茁壯，以支持服務將可進一步覆蓋全港18區。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 文娛藝術 香港

上一篇文章

【火速成交】業主企硬唔減依然火速沽貨　放盤3小時內買家即睇即中　斥720萬入市香港仔中心

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑完去食好嘢（荃灣篇）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎】東瀛遊推「打完針開心去旅行大抽獎」 獎品總值超過200萬元 明起接受登記
【疫苗抽獎】東瀛遊推「打完針開心去旅行大抽獎」 獎品總值超過200萬元 明起接受登記
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【網民熱話】風水佬批9月識到有錢仔　姐姐「大安旨意」即刻辭職　妹嘆「咁大個人點解可以咁蠢？」
【網民熱話】風水佬批9月識到有錢仔　姐姐「大安旨意」即刻辭職　妹嘆「咁大個人點解可以咁蠢？」
【職場熱話】香港上司不懂分早走和準時走 會考中文是否拎U? 網民：上班就是欠了老闆
【職場熱話】香港上司不懂分早走和準時走 會考中文是否拎U? 網民：上班就是欠了老闆
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元