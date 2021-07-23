【開市9點半】瑞銀料MSCI香港指數仍有5％下行空間　快手宿華4年來首開口　嘆收購戰輸畀張一鳴

（1）美股靠穩，美國上周首申領失業金人數意外增加，並遠高於市場預期，加劇市場對經濟前景的擔憂。港股3連跌後昨日終見反彈，但北水續走資近23億元，大市成交亦再創本月新低，反映購買力仍然低迷，有分析指港股弱勢未變，宜趁高減磅。

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至41.9萬人 高於預期35萬人

【大行看法】瑞銀：MSCI香港指數仍有5%下行空間 選股宜保守 看好3板塊

即睇開市9點半重點：

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（2）恒大 （03333） 系全線反彈，財政扣押危機暫時緩解。不過，恒大汽車 （00708） 持股兩成的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）昨日在美股首掛高開後倒跌。

【恒大系】廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決 恒大半日彈近一成、恒大汽車彈26%

【電動車】法拉第未來今完成SPAC美國上市 甫開市升逾2成後轉跌 恒大汽車持股兩成（附短片）

（3）快手 （01024） 創始人宿華接受採訪時慨嘆，4年前一項收購，字節跳動突然給出了一個更好的報價，令快手只能成為短視頻二哥，現時發力反撲。

【快手】快手宿華4年前飲恨 收購戰輸TikTok張一鳴 從此成短視頻二哥

（4）富瑞發表報告，維持快手「買入」評級，但削目標價17%至326元。

【快手1024】富瑞料快手可進一步加強貨幣化 削目標價至326元

（5）施羅德認為，通脹飛升只是短期現象，若各央行打算加息，是經濟活動增加的表現，相信會對股市有利。

【大行看法】施羅德：央行加息對股市有利 看好三大投資主題

（6）瑞信指，廣州一名經銷商透露，國產品牌在銷情領先的優勢於6月及7月已消失。

【體育用品股】瑞信：第三季銷情增幅料放慢 國產品牌與外資品牌差距收窄

（7）中電信 （00728） 回A再進一步。

【中電信回A】中國電信A股上市申請 獲中證監通過

（8）業績期將至，多隻物管股公布盈喜。

【盈喜盈警】物管股迎盈喜潮 合景悠活料上半年利潤按年增至少1.5倍（不斷更新）

（9）歐洲央行維持利率及買債步伐不變，符合市場預期，並修改其前瞻指引。

【歐央行議息】歐洲央行維持利率及買債步伐不變 保持寬鬆立場

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊