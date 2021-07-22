【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑完去食好嘢（荃灣篇）

繼續跑步食好嘢系列，上次介紹元朗區之後，今次介紹小弟地膽荃灣區。在荃灣跑步，跑友通常會揀跑荃灣西海旁，由海濱花園到麗城花園，最近更可一睹早幾天新開放的荃灣海濱段單車徑，而由荃灣至深井以至位於小欖的屯門公路轉車站都是十分熱門的跑步路段。若跑開山，大帽山有多條山路可走，又或者經元荃古道去元朗，都是不少跑山友常跑的地方。

講起荃灣區美食，區內有不少出色的米線舖，因此我亦較少食「總有一間喺附近」的連鎖米線食店，個人推介老闆娘這間米線舖，每天都吸引一眾米線狂粉前來排隊，中午或晚飯熱門時間，隨時要等半個鐘。推介這裡的炸物，包括炸雞球、魚肉響鈴及野菌腐皮卷，以及蟲草花薑酒湯米線亦是滋補之選。

老闆娘雲南米線

地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖

▲ 酸辣湯底米線加上馳名炸物，無得頂。

喜歡吃台灣食物或鹽水雞的朋友，就不要錯過阿土伯，除了台灣直送的鹽水雞味道夠入味之外，其他配料都十分惹味，包括苦瓜或米血糕等，有三十多款配料任君選擇，有排試！

阿土伯鹽水雞

地址：荃灣海壩街2-14號海壩樓地下6A號舖

▲ 台灣直送鹽水雞配上米血糕及滷肉飯，像去了台灣吃一樣。

在荃灣數十年的上海麵店，小弟食足好多年，上海水餃及雲吞是家的味道，吉列豬扒鬆脆，配上粗麵及大大啖豆瓣醬，很夾。若果仲未夠飽，可以點北京餡餅及煎水餃，滿滿的韭菜餡，大滿足！這裡的酸辣湯亦很美味。

唯一麵家

地址：荃灣青山公路荃灣段210號富華中心1樓2A舖

▲ 即使很飽，行過唯一麵家總會想買返件北京餡餅食。(圖片來源：openrice)

除了路德圍街邊的串燒店，喜歡坐定定食串燒飲番兩杯的朋友，可以試試這間小店，不少串燒廿零三十元大大份，即使海鮮百多元亦有交易，價錢相宜。

彩虹串燒專門店

地址：荃灣運通街8號運通洋樓地下M號舖

▲ 鍾意食串燒的，就會知道免治雞肉串及燒鱔魚是必點。

不少香港人都鍾意打邊爐，靚的牛肉必不可少，這店提供不同靚部位的牛肉，相信適合咀刁的跑友，牛肉或配料配上店內秘方鮮牛油醬油及秘製牛肉汁，鮮味盡出。湯底推介酸菜湯底及青花椒辣湯，嗜辣的朋友不要錯過這裡的麻辣牛肉餃，很好吃。

616牛肉火鍋專門店

地址：荃灣三陂坊14-18號安安樓地下B號舖

▲ 想一次過食晒唔同部位的牛肉愛好者，616係不二之選。

《一秒拳王》導演及主角ToNick主音趙善恆（恆仔）有份搞的川菜館，請來前航空公司行政總廚炮製多款菜式，其中酸菜魚實在美味無比，食完無耐又想再去食過！

麻辣風雲

地址：香港荃灣海壩街108-114號荃碧大廈1樓

▲ 大大碗酸菜魚色香味俱全，令人食指大動。

食到幾飽都好，唔少人都會有第二個胃食甜品，近幾年大街小巷多了很多西式或日韓式甜品店，傳統的中式甜品買少見少。這裡有很多很傳統的味道，杏仁糊、合桃糊、栗子糊、芝麻糊應有盡有，價錢亦很相宜。

大良鴻輝記

地址：荃灣川龍街8號

▲ 20蚊碗大大碗杏仁糊，係小弟經常點的甜品之一。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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