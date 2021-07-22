【美國通脹】普徠仕料未來12至18個月通脹維持高水平　美國大型增長股仍具吸引力

▲ 普徠仕料未來12至18個月通脹維持高水平 美國大型增長股仍具吸引力

普徠仕（T. Rowe Price）美國大型增長股票策略的投資組合經理Taymour Tammadon表示，預計未來12至18個月，通脹將會持續在較高的水平，長期通脹則會回落至聯儲局2%的目標水平。該行認為，通脹攀升屬暫時性，而市場亦不預期通脹將持續走高。

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Taymour Tammadon指，對於已習慣低通脹或低利率環境20年的投資者來說，近期美國通脹飆升至2008年以來的最高水平，構成不確定因素。然而，通脹上升並非完全出乎意料。隨經濟逐步重啓，當政府和央行的刺激措施對經濟領域發揮影響，通脹早已屬風險之一。

該行指出，美國刺激措施將支持企業盈利復蘇，預期美國國内生產總值（GDP）將按年增長6%，雖然經濟急劇擴張難以維持，但在未來12至18個月内，增長仍將支持企業盈利的復甦。

Taymour Tammadon又指，目前市場出現由增長股至價值股的輪轉，但美國大型增長股具持續創造現金流的能力，加上商業模式穩健，美國大型增長股仍具吸引力。他指，數碼廣告正迅速成為最有效和最受歡迎的廣告形式，相關支出一直快速增長，預計未來數年，該領域具備主導地位的企業，仍將以領先市場的速度繼續發展。

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編輯：袁諾曦