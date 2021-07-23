【BNO移民】美聯主席黃建業35年前也曾移民過 最大感受：香港機會始終最多

近年移民再成城中熱話，由於英國政府早前宣佈更新「英國海外國民」(BNO) 簽證指引，於7月19日後不再容許港人以酌情入境安排「特許入境許可」(LOTR) 抵英，大批港人趕尾班機移民英國。不少人也掙扎應否移民，早年曾移居到加拿大的美聯集團（01200）創辦人及主席黃建業黃建業，也向大家分享他的心路歷程及看法。

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黃建業於1986年、即35年前曾移民到加拿大，他回憶道，盡管當時他每年賺到的收入高達10萬加元（約62萬港元），但要繳付高稅，「加拿大是個高稅率的國家，我要納交高達40%的稅，如買東西要付14%至15%的銷售稅；就算將錢放在銀行的話，也需要納稅，其實是沒有太多餘錢可以用。當然，若你接受到的話，其實是沒有問題的，但是要在當地累積財富就十分困難。」移居到當地數年後，他決定回流到香港。

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黃建業認為，現時移民的人可分為數類，分別是「老闆移民」，「經理移民」及「低級職員移民」，「低級職員移民到外地較開心，到外國他們買樓買車較容易，但是要受氣，因為他們是二等公民，甚至只是三等公民。至於經理移民的話，在工作上很有可能要降班。而老闆移民可分為兩種，第一是老闆到那邊做生意，要落手落腳去做；另一類是很有錢的人，根本不用工作，只需要投資便可以。因此，我覺得移民是自己人生的規劃，其實決定移民就要有受氣的心理準備。」

黃建業指，2020年有很多香港人移民，起初他不建議大家去移民，坦言：「特別是『太空人式』移民的話，（夫婦）10個有5個會離婚的。」但他指出，每個地方及國家也有其好處及不好的地方，移民始終是個人的決定，最重要是做好人生的規劃。

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對他來說，香港是個機會處處的地方，「香港是全世界最有錢的城市之一，在香港工作及搵錢是難度不大。但如果你到了窮的國家，這些國家都沒有錢，你如何搵錢呢？因此移民的話，你去有錢的國家，可能會賺到錢，但有錢的國家，人工高職位高的工作一早被人『霸晒』，如經理位等，唯一可以做的，是你有錢的話，就去窮的國家去享受，可以請工人，遇到菲律賓居住，可以請數個工人，但這些國家政局相對危險。」

從另一個角度看，香港出現移民潮，對年輕人而言反而提供更多向上流機會，「有人走了，如是有職位懸空，有能力人士可以升職向上，如年輕人懂得把握機會，一定搵到錢。」

以上內容節錄自《iMoney Focus 》716期封面故事

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記者：陳詠妍