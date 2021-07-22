▲ 【快手】快手宿華4年前飲恨 收購戰輸TikTok張一鳴 從此成短視頻二哥

快手 （01024） 創始人宿華在接受採訪時慨嘆，4年前，在收購一項羽翼未豐的視頻服務（即後來的TikTok）前，主要競爭對手字節跳動，突然給出了一個更好的報價，宿華因而只能成為內地短視頻的二哥。

2017年，卡拉OK應用程序Musical.ly賣盤，亦曾接觸Facebook和YouTube高管，但交易中，宿華走得最前，有消息指出，字節跳動創始人張一鳴從「今日頭條」裏拿到了大量現金，提出以近10億美元的價格收購Musical.ly。

現時在網頁輸入Musical.ly，直接導入到tiktok.com。

宿華表示，當時沒有多少錢。這是一個影響重大的事件，但不是決定一切的事件。TikTok繼承了Musical.ly與唱片公司的用戶基礎、界面和授權協議，成為首個走向全球的中國消費者應用。

快手與字節跳動的規模，相差達四倍，宿華為了縮少差距，亦加快國際化步伐，計劃在年底將全球團隊規模增加一倍，達到2000人，並計劃在巴西和印度尼西亞等國擴張，而不是TikTok的主戰場美國。

快手目標是在中國以外的市場實現2.5億的月活躍用戶。在中國的日活躍用戶約為3億。

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宿華表示，TikTok在全球範圍內遙遙領先，但市場仍有巨大的增長空間。快手的理念與競爭對手截然不同，這是建立在我的個人經歷和價值觀基礎上的。

快手下一步戰略，是創建平民視頻論壇，將人工智能驅動的推薦與人類的策劃相結合，以提供個性化體驗。

宿華的副手仇廣宇負責海外擴張，他曾是貝恩資本（Bain Capital）的投資者和滴滴出行的高管，幫助滴滴在巴西建立業務。自去年8月加入快手以來，他領導着一個從谷歌、Netflix和TikTok招聘的團隊。今年4月，Facebook前高級工程師王美宏加入快手，負責其全球產品的技術工作。

宿華說，隨著我的成長，我看到了更多像我一樣沒有機會的人。因此，我希望快手能為他們提供另一種方式，讓他們與一個不同於他們自己的世界互動。

在線廣告已經超過虛擬禮物，成為快手最大的收入來源，佔今年第一季度170億元人民幣收入的一半。宿華說，到今年年底，這一貢獻可能會達到60%，儘管公司仍處於虧損狀態，主要因為快手增加了電子商務和遊戲等新業務。

有分析師認為，以快手的規模，公司應該已經在創造利潤，而不是為了用戶增長而燒錢。其IPO保薦人摩根士丹利最近下調了其股票評級，並將目標價大幅下調57%，由300元大削至130元。

宿華說，快手不會成為另一個抖音或TikTok。儘管快手現在更多地依賴頂級有影響力的人和名人來推動廣告和電商銷售，但它仍將是一個小創作者的平台，比如街頭藝人、科普作家和工廠工人。在快手上，宿華自己也會匿名關注某位作者，並打賞他們。

記者：譚志偉