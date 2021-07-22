【消費券優惠】美麗華集團推600萬元消費券獎賞　商場最高100%現金券回贈、酒店及餐飲額外九折等

▲ 美麗華集團推600萬元消費券獎賞

為響應政府派發電子消費券，美麗華集團旗下四大業務包括商場、酒店、餐飲及旅遊將於8月至12月期間推出「MIRA 消費券多重賞」，送出超過5,000份獎賞，總值600萬元，涵蓋逾160個商戶及自家品牌，預期整體生意可達到一至兩成增長。

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「MIRA 消費券多重賞」活動將配合消費券發放模式，於8月1日至12月31日期間分階段推出四重獎賞。顧客以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、 八達通或 Tap & Go「拍住賞」於Mira Place、The Mira Hong Kong、Mira Dining多間中西食府及美麗華旅遊消費即可享多重優惠，包括商場限定最高100%現金券回贈、酒店及餐飲連續五個月額外九折獎賞、美麗華旅遊即時旅行團折扣。

由8月1日開始， Mira eShop 將舉行一連7天以Alipay HK或WeChat Pay HK限定付款的快閃優惠，包括半價品嚐國金軒、翠亨邨及 The French Window 套 餐；及三折享受 The Mira Hong Kong酒店套房連美饌體驗等。

集團在推出消費券優惠的同時，各大業務亦將於下半年推出一連串活動，包括商場主題活動、酒店 暑假本地住宿以及各種餐飲套餐等。商場將會推出多個主題活動，包括年度音樂活動 Gimme LiVe、京都祭、聖誕活動，預期可以增加兩至三成的人流，亦特別與 Alipay HK 及八達通合作推出商場雙倍積分獎賞，協助商戶做生意。酒店在暑假旺季推出的主題住宿可以 同時享受消費券額外折扣優惠，主打親子活動及提供超過180個工作坊，預期可於暑假期間增加 一至兩成入住率。

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編輯：袁諾曦