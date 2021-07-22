【本港數據】6月份消費物價指數公布 基本通脹率為0.4% 外出用膳及外賣成主因

政府統計處今日（22日）公布6月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，6月份整體消費物價與去年同月比較，上升0.7%，較5月份的相應升幅1.0%為低，主要是由於政府由6月開始提供額外電費補貼。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，6月份的基本通脹率按年升幅0.4%，較5月份的0.2%高，主要原因是外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所導致。

政府統計處：本港最新失業率跌至5.5% 連續4個月回落 【下一頁】

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別最大為電力、燃氣及水，上升了17.0%，其次為衣履，上升3.2%，升幅最小是煙酒，上升0.3%。另一方面，錄得按年跌幅的類別只有下跌2.9%的雜項物品和下跌0.7%的住屋。

【疫苗抽獎】東瀛遊推「打完針開心去旅行大抽獎」 獎品總值超過200萬元 明起接受登記 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

政府發言人表示，由於本地疫情繼續趨於穩定，這有助支持消費需求，而外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。但消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力則仍然輕微。發言人又指，雖然隨着經濟復蘇和進口價格上升，通脹壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂