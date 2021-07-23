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【美股分析】瑞銀指投資者料通脹升溫 首選投資股票抗通脹

股樓投資 00:33 2021/07/23

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大部份美國投資者都預料通脹會持續升溫，據瑞銀進行的投資者情緒調查顯示，由6月23日至7月12日，57%位受訪的美國投資者認為通脹將會在未來12個月內出現高於其他地區的增長，35%認為通脹速度相約，只有8%投資者認為美國通脹會低於其他地區。受訪的2999名美國投資者至少擁有100萬美元的可投資資產。

【美股分析】股票收益仍比債券吸引 冠軍基金經理薦三中型股

瑞銀美國財富管理主席Tom Naratil表示，雖然近日通脹上升的現象有所放緩，但通脹前景仍然不明朗，又認為抗通脹是建立投資組合時現時應考慮的因素。他建議投資於商品、私人市場的基建及股份也是能應對通脹環境的資產，長遠也能保持投資者的購買力。

瑞銀又發現很多美國投資者都計劃投資股票以對抗通脹，而增持現金則是應對通脹的第二熱門調整方案，在調查中，亦有投資者希望增持貴金屬及房地產來對抗或會出現的通脹。

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撰文 : 林展鋒

Tom Naratil 增持 財富及資產管理 瑞銀 組合 商品 股票 美股 美國 AR

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