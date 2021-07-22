【美股分析】股票收益仍比債券吸引 冠軍基金經理薦三中型股

美股經歷周一的短暫調整後，隨即在科技股領軍下迅速反彈，去年其中一位行內（美國小型股）表現最佳的基金經理Josh Wein接受外媒訪問時表示，在本周初的調整後，投資者選擇重投股市的並沒有錯誤，他認為股票仍是現時最佳的投資選項。「標普500指數及羅素2000指數的收益率（Earning Yield）皆達5%，高於十年期美國國債孳息率的約1.25厘，兩者分野愈來愈大。」

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然而，他也認為現在應降低美國及其他國家的增長預期，又指已看到部份行業股份的動能及估值開始下降，尤其是他最為看中的市銷率（P/S）指標。他又透露，現時看好三隻股票，首先是玩具製造商Mattel （MAT），相對玩偶品牌Barbie有更好的收入增長，現在該股的預測市盈率為17倍，低於標普500指數的20倍。

地產發展商也看到增長潛力，他指投資物業及建屋潮旺盛，當中發展商Meritage Homes（MTH）便是他看中的房地產股份，皆因其業務版圖偏及增長最強的州分，包括亞利桑那州、科羅拉多州、德克薩斯州、喬治亞州和卡羅來納州。

他最後一隻看好的股票是零售商Big Lots（BIG），他解釋現時該股預測市盈率只有９倍左右，但認為其增長不俗，且有強勁現金流。相對這些中小型股，他認為投資於微軟（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、Facebook（FB）等股的估值比以往更高。