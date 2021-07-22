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【全民運動日】8月1日「全民運動日2021」 市民可免費使用康樂設施

理財智慧 21:59 2021/07/22

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康樂及文化事務署於8月1日舉行日，市民可預訂康樂設施免費使用、在指定場地參與免費康體活動或留在家中收看網上直播運動示範，體驗全民運動日的樂趣。

【東京奧運】MIRROR+ERROR 16子周五齊出動為奧運開幕造勢 遇上Donki大排長籠 各方粉絲勢逼爆屯門市廣場 【下一頁

市民可於「全民運動日2021」免費使用的康體設施包括：

  • 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；　　
  • 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；
  • 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）；及
  • 水上活動中心艇隻。

另外，巿民如有意預訂8月1日的陸上康樂設施或水上活動中心艇隻，可於7月25日（星期日）上午9時起，於康文署各區場地的「康體通」訂場櫃檯（不包括自助服務站）辦理。不論設施類別，每人只限預訂一節免費康樂設施。公眾游泳池則無須預約，市民只需於活動當日在泳池各開放段節開始前於入口處排隊進場。

【大灣區就業】香港中華煤氣招聘助理供應鏈系統主任 月薪1.8萬元 仲有煤氣費及其他津貼 【下一頁

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18區指定體育館的免費康體活動亦於8月1日下午2時至6時舉行，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等奧運體育運動的同樂活動，以示支持香港運動員在東京奧林匹克運動會力爭佳績，其他活動包括運動示範、同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動。活動券現於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

 

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責任編輯：羅浩濂

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