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瑞銀調查：五成本地投資者預料通脹將加速　43%香港投資者計劃增持股票

環球政經 16:17 2021/07/23

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本港疫情遂漸緩和，有助支持消費需求，隨經濟復蘇和進口價格上升，通脹壓力在在短期內或會進一步增加。有調查顯示，有五成本地投資者認為通脹會在未來12個月加速，另有六成投資者對未來6個月的股市抱持樂觀態度。同時，他們亦因應通脹調整投資組合，其中有43%香港投資者計劃增持股票。

瑞銀於6月23日至 7月12日期間進行，訪問2,999名投資者（持有至少100萬美元的可投資資產）及1,201名企業家（公司年收入達至少100萬美元，除企業家自己外至少有一名僱員），全球受訪者橫跨全球15個市場，包括英國、美國、阿根廷、巴西、中國內地、香港地區、意大利等。

調查顯示，有51%香港投資者認為，未來12個月的通脹將以類似速度（accelerate at a similar pace）加速，有63%本地投資者認為通脹上升會對投資組合產生一定影響，另有60% 香港投資者對未來6個月的股市抱持樂觀態度。

因應通脹調整投資組合，有44%香港投資者計劃增持可持續投資、43%香港投資者計劃增持股票、40%香港投資者計劃增持房地產。此外，有近5成有本地投資者最關心醫療成本及新冠疫情（分別為45%及44%），其次則為通脹（43%）及全球貿易衝突（43%）問題。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁Tom Naratil表示，公司預料近期的通脹升溫將稍有緩和，但通脹的前景仍然未明朗；他又呼籲，投資者應在投資組合中建立起通脹的保護膜。「這適用投資於大宗商品、私人市場的基礎設施及具有定價能力的股票，因為這些領域在通脹環境下往往有較出色的表現，並有助長期維持投資者的購買力。」

另一方面，有70%香港企業家對未來12個月的業務抱持樂觀態度。在香港企業家相關的可持續發展議題方面，有52%受訪者關注供應鏈管理、 40%受訪者關注員工管理及有 40%受訪者關注環境足跡。

 

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責任編輯：黎淑雯

 

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