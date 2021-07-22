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【大行看法】施羅德：央行加息對股市有利　看好三大投資主題

股市 20:19 2021/07/22

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近藤敬子表示，隨經濟回暖，環球企業盈利也恢復增長，料今年盈利可反彈四成。（梁偉榮攝）

環球經濟逐步復甦，施羅德投資管理亞洲區多元化資產投資副主管近藤敬子認為，全球經濟正處於由復甦步入擴張的過渡期，而通脹飛升只是短期現象，若各央行打算加息，是經濟活動增加的表現，相信會對股市有利。

近藤敬子表示，隨經濟回暖，環球企業盈利也恢復增長，料今年盈利可反彈四成，明年亦有約5%至10%增長，成為推動股市向上的動力之一。她建議維持多元化投資組合，有利在未來持續的增長勢頭中受惠，關注創新轉型、環境及可持續發展、城市及生活方式等投資主題。

安本標準料長期通脹走勢仍溫和，詳見【下一頁】

她解釋，5G技術可應用到日常生活中不少尖端科技之上，現時市場已在討論建基於5G技術的智慧城市生態系統，這將為日常生活帶來變革。同時，投資可再生能源和相關基建項目是十分重要的一環，但不能單純考慮潔淨能源的生產方式，而是需要將能源如何可運送或儲存至耗用地點（如：接駁電網的電線和儲電電池）納入考慮當中。

估計美國聯儲局明年底加息

通脹方面，她預期通脹會在明年回升，估計美國聯儲局會於明年底加息，而歐洲央行對通脹接受程度較高，因此在貨幣政策上或偏向鴿派。

對於香港經濟前景，近藤敬子指，香港經濟同時受到本土經濟發展及外圍環境影響，而外圍對香港前景的影響更大，中國及環球經濟復甦，帶動香港出口行業，意味香港經濟也能受惠。

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編輯：陳韻妍

港股 施羅德 加息 香港 美國聯儲局 歐洲央行 通脹 5G 中國 亞洲

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