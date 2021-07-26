【盈喜盈警】8物管股發盈喜　新城悅服務料多賺至少45%（不斷更新）

▲ 物管股迎來盈喜潮

物管行業增長潛力巨大，在各物管公司持續併購整合下，物管股在中期業績迎來盈喜潮。銀河聯昌證券表示，預期16隻主要物管股今年上半年的盈利按年增約60%。富瑞亦預期，物管股上半年盈利平均增長約60%，部份企業更可能錄得90%至120%的按年增長。本網以一文形式，綜合所有已發盈利預告的物管股。貨幣單位為人民幣。

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新城悅服務（01755）發盈喜，初步估計截至6月底止歸屬公司權益持有人的合併淨利潤，將按年增加至少45%。

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時代鄰里 （09928） 預期，上半年權益擁有人的利潤將按年大增超過80%，主因物業管理服務的在管建築面積持續增加，及持續深化大灣區和華東地區佈局，於產業園、住宅物業、公建物業等不同業態均有進步，而且社區增值服務收入大幅提升。

合景悠活 （03913） 預期，今年上半年未經審核利潤較去年同期1.2億元按年增長不低於150%。主要由於：（1） 採取積極策略進行對外拓展及收併購，以致住宅及非住宅項目的在管總建築面積增加，令物業管理服務收入增長；（2） 與客戶的持續深入合作以致增值服務的收入增長，以及（3） 持續深化標準化營運，通過先進技術提升本集團的營運效率。

奧園健康 （03662） 預期，今年上半年淨利潤按年升不少於50%，主因（1） 集團提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增加；（2） 集團物業管理服務中在管物業總建築面積增 加；（3） 商業運營服務中新開設的購物商場數目及在管購物商場總建築面積增加；及（4） 為社區客戶提供更豐富的增值服務所致。

融創服務 （01516） 預期，今年上半年擁有人應佔溢利較去年同期增長超過140%，主要是由於管理規模增加帶來收入增加，同時盈利能力提升。

恒大物業 （06666） 預期，今年上半年股東應分配利潤將 較去年同期大幅增長70%左右，主因集團物業在管服務面積、 社區增值服務及非業主增值服務均大幅增長，及集團積極採取標準化運營和智慧化服務，帶來綜合盈利能力提升。

中駿商管 （00606） 預期，今年上半年母公司擁有人應佔經 調整利潤（ 為一項非香港財務報告準則計量及按剔除一次性上市開支的影響計算 ）不少於1.65億元，按年增加約120%。預期增加主因集團在管物業總建築面積增加，及對集團開業前管理服務的需求增加。

建業新生活 （09983） 預期，上半年股東應佔純利按年增不少於40%，主因（1） 集團管理的建築面積增加；（2） 集團建業+平台的註冊用戶數量大幅攀升，導致生活服務的收入增加；及（3） 集團物業管理及增值服務分部的社區增值服務的收入增長所致。

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編輯：袁諾曦