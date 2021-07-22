【網店物流小幫手@iM網欄】倉庫設備自動化 網購體驗再升級

疫情時代下，消費者盡量減少外出購物或用餐，保持社交距離。各行各業也因此加緊步伐，思考如何讓日常工作程序自動化，迎接「宅經濟」的大趨勢。近年外國有公司引入自動導向車（AGV），將便利店打造成無人倉庫。消費者只需打開手機下單，系統便會自動按照訂單執貨包裝，最快10分鐘內即可到便利店取貨，十分方便快捷。

（新零售機遇，如何透過O2O突圍而出？立即了解：https://bit.ly/3eITzyE）

電子商貿在全球急速發展，物流的作業模式亦因應需求作出升級，逐步走向智能化。今次為大家介紹網店物流倉庫的好幫手 – 自動導向車（AGV）。

網店物流好幫手 AGV的作業模式

AGV多應用於倉庫運作上，模式由「人到貨」轉為「貨到人」。它能按照已規劃的路線，自動載著貨架行駛至指定地點，從而縮短揀貨時間，提升整體訂單處理的速度。近年不少物流公司也引入AGV，以提高倉庫和物流的運作效率，應付龐大網店訂單的需求。

過往由揀貨員依照出倉訂單的需求，直接走到貨架前取貨，人員需於貨架中來回找尋貨品，然而，隨著商品數量增加、以及更複雜的貨品組合，揀取範圍擴大，單靠人力進入貨架揀貨，已經無法負荷現今網店的出貨需求。因此，引入AGV正正能解決此問題。

細小的AGV機械車能於地上靈活進行貨品移動，可騰出以往為揀貨員預留的走動空間，放置更多的貨架儲存貨物，大大節省儲存空間。它們最大的優點是能同時間執行任務，於24小時不停運作。

物流效率提高 體驗快捷網購

快捷準確的物流能帶來良好的購物體驗。網購成長力道強勁，消費者對網店物流有著更高的要求，如期望在購買後以最短時間內收到貨物。對商戶而言，AGV自動導向車讓整體搬運貨物的時間大幅縮短，能有效提高出貨的準確率，亦有助加快處確訂單的速度，從而確保訂單能快捷準確地送出，加強顧客對他們的信心。

營運網店需兼顧多範疇，網店店主宜將心力和時間投放於市場推廣和業務發展，後台的日常物流操作則可交拓給具快速配送能力的網店物流小幫手處理，分工合作，事半功倍，讓每個顧客享受最優質的網購體驗。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！