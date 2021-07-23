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【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應

商業 11:00 2021/07/23

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餐飲業界正積極部署，希望更有效把握消費券商機。（資料圖片）

首輪電子消費券最快將於8月發放，市民除用於購物之外，亦會花費在飲食。餐飲業界亦正積極部署，希望更有效把握消費券商機。

【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益

在香港擁有16個餐飲品牌、逾30間餐廳的 Gaia Group則表示，相信有一大部分人會將其投放於飲食用餐上，利用消費券「歎番餐」，為集團整體生意帶來增長，及提升平均消費金額。除了即時餐飲消費收益外，估計消費券會帶動下半年，甚至明年上半年的業績。

為了延長消費券對生意的影響，集團亦會預售使用期為一年的現金餐飲券及禮券，可在電子消費券使用期過後繼續使用。

佳寧娜集團創辦人之一馬介欽認為，消費券發放對於大眾化的「味皇茶餐廳」生意有較大幫助，因受眾皆是普羅大眾，消費金額可能100至200元左右。相反，其主打商務客的潮州酒樓，平均金額亦達數千元，相信則較難受惠。他估計，茶餐廳生意將會在８月份立即受到消費券帶動，增長２至３成。

即使市民對於消費券氣氛踴躍，但他稱現時尚未見到效應，相信消費券到手後才會有所改變。考慮到消費券未必對酒樓生意有太大幫助，馬稱目前僅安裝八達通及AlipayHK兩個較主流的支付工具，減省安裝費；同時亦推出優惠，盡力吸客。

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記者：葉泳珊

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